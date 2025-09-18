Otra vez el Corredor

En el titular me refiero al Corredor Mediterráneo, sí, ese que debía conectar Cádiz con Francia, pasando por todos los puertos importantes de la costa ... española mediterránea. Mi profesor de Estructura Económica de España, en su libro, definía al Corredor Mediterráneo con siete propiedades:

1) Su estructura lineal en el espacio litoral con productividad en un conjunto de ciudades cuya comunicación constituye una característica básica del eje de desarrollo con un elevado número de núcleos intermedios de población.

2) Una actividad agraria competitiva con capacidad exportadora.

3) Un modelo industrial basado en la iniciativa autóctona y endógena con capacidad competitiva y exportadora.

4) La inversión exterior en el tejido industrial.

5) El papel decisivo del sector turístico.

6) El dinamismo que se ha logrado en todas las vertientes productivas (agricultura, industria y servicios).

7) El Arco Mediterráneo se ha articulado por el desarrollo de las vías de comunicación.

Y yo añadiría algo de lógica económica pura. ¿Y por qué no conectar el Mediterráneo con el Cantábrico? La ruta más razonable sería Bilbao-La Rioja (con ramal a Pamplona)-Zaragoza-Tarragona (conectando con el Corredor).

Aznar dijo pedantemente que el Corredor Mediterráneo... ¡pasaba por Madrid! Una infraestructura que la CEE calificaba de primordial. Algo pasa en Madrid muy oscuro, tétrico y hasta diría que insano.

Este verano viajé al Delta del Ebro, pero al ver los trenes desde Elche, me llevé una gran sorpresa. El más rápido tardaba más de siete horas. Mi hermano viajó a ver el concierto de AC/DC en Madrid, a principios de julio, y tardó 2 horas y media en AVE. Tengo un amigo, comerciante de Málaga y que viaja habitualmente a Alicante, que le pregunté que si no quería transitar la autovía Murcia-Alicante, una con el tráfico más pesado de España, que qué debía hacer, y me contestó que solo tenía la posibilidad de ir en tren de Málaga a Madrid y de Madrid a Alicante.

Esto es económicamente ineficiente. ¡Ya está bien! 40 años el Corredor Mediterráneo sin hacer. Si quiero ir a Barcelona o a Málaga desde, por ejemplo, Alicante, por qué tengo que pasar necesariamente por Madrid. En México han hecho más de 1.500 kilómetros de trenes en 6 años, ¿Y nosotros llevamos más de 40 años para hacer 900? ¿Somos peores o estamos obnubilados por los políticos? Creo, sinceramente, que necesitamos una descentralización del Estado.