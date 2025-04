Trump miente

El eufemismo se busca en una palabra o expresión, más o menos ingeniosa, para que la gran opinión pública local o mundial encuentre la simpatía ... engañosa a favor de la verdadera intención de la enunciación que normalmente es la contraria a la que se expresa, sí, con esa desfachatez. Hay muchísimos ejemplos, en titulares y medios de comunicación, innumerables, en políticos intermedios, una plaga, pero cuando el eufemismo se utiliza por un gobierno o presidente de un país para ocultar realmente sus intenciones, se convierte en la peor expresión y manipulación del voto de su gente.

Ahora, Donald Trump nos habla de «aranceles recíprocos», cuando sólo es la mitad del déficit comercial que tienen con otros países. Nos dice que los países del mundo se han «aprovechado» de EE UU, cuando realmente se han dedicado a emitir dólares y vivir durante décadas del papel o las posiciones electrónicas, que es lo mismo. 34 billones, sí, con 12 ceros, de deuda pública de EE UU y aumentando sobre 1 a 1,4 billones todos los años. Lo que Trump nos propone es, simple y llanamente, que el resto del mundo le paguemos esa inmensa deuda pública que han disfrutado durante décadas, lo que no explica es en qué o en quién se han gastado y beneficiado todo este tiempo. No más eufemismos, usted me está exigiendo que le pague, sin contraprestaciones, su deuda pública, que sólo ustedes distribuyeron a sus anchas y que ahora no pueden pagar. Basta ya.