Somos execrables
Francisco Vicente Agulló
Jueves, 14 de agosto 2025, 23:59
Cuando uno encuentra la muerte sistemática de mujeres, niños y niñas, de ancianos y ancianas y también de adultos, sean o no de una religión, ... facción o profesión, sin distinguir culpables de inocentes, es más, son todos culpables, estamos ante una injusticia mayúscula. Si sumamos que los muertos son más de 70.000 y los heridos superan los 150.000 y, además, no se les permite alimentarse, ni siquiera curarse de sus heridas y enfermedades, nos encontramos ante un genocidio execrable.
Hay actores directos, esos que matan, masacran y emplean la fuerza desmesurada ante hilos muy finos de la de vida. Pero también están los cómplices pasivos, y no tanto, ya que suministran el veneno de las bombas y las armas, del silencio y la sonrisa, la cornamenta enrojecida del diablo y sus negras almas. ¿Y se dicen cristianos o son malvados y corruptos? ¿Sustentados por el voto del pueblo o a por los dineros que reciben de los 'lobbies', o sea, las empresas corruptoras?
Y les recuerdo los sinónimos en la RAE de la palabra 'execrable': abominable, aborrecible, maldito, detestable, odioso, repugnante, despreciable... ¿Y no pasa nada? Somos execrables.
