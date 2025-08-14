La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Somos execrables

Francisco Vicente Agulló

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:59

Cuando uno encuentra la muerte sistemática de mujeres, niños y niñas, de ancianos y ancianas y también de adultos, sean o no de una religión, ... facción o profesión, sin distinguir culpables de inocentes, es más, son todos culpables, estamos ante una injusticia mayúscula. Si sumamos que los muertos son más de 70.000 y los heridos superan los 150.000 y, además, no se les permite alimentarse, ni siquiera curarse de sus heridas y enfermedades, nos encontramos ante un genocidio execrable.

