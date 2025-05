El Gobierno socialista se empeña en mantener, años y años, un apagón del agua en el Sureste. Su política de restringir y escatimar la llegada ... de agua a las comunidades de Murcia, Andalucía y Valencia hace pensar que, como son comunidades del PP, hay que hacer lo posible –lo están haciendo– para dejarlas morir de sed. Hay que arruinar la Huerta de Europa.

De la misma manera que hay una red de distribución de la electricidad por todo el territorio nacional, es inexplicable que no exista una red de interconexión, distribución y reparto del agua para todos. Tan importante para vivir es la luz como el agua.

La oposición de Castilla-La Mancha (Page) a que llegue el agua al Sureste es casi delictiva y, desde luego, insolidaria. Por su actitud de no querer que por su comunidad pase la necesaria y suficiente agua para el Levante podría ser equivalente a que, un mal día, se empeñara y no permitiera dejar pasar por la energía eléctrica. ¿Estaremos en esas? ¿Llegará ese día?

El apagón de la luz, que duró solo unas horas, causando muertes, pérdidas millonarias y un gran desprestigio para nuestro país, es una insignificancia comparado con el apagón de agua que estamos padeciendo en el Levante, que dura y durará años y años. ¿Es esto admisible?

La peregrina y torpe solución que ofrecen (la desalación y solar son una broma, muy costosa e insuficiente) es que nuestras tierras ubérrimas, que podrían regarse, dar trabajo, riqueza y prosperidad, deben abandonarse y dejarlas como secarrales, matorrales y erial. Proponen sumirnos en la pobreza. Es como si un padre le dijera a sus hijos: podríais trabajar y ser felices, pero yo os aboco a que os muráis de hambre.

Hay agua de sobra en España, lo que hay que hacer es una red de interconexión de cuencas, entre todos los ríos, pantanos y ramblas, para aprovechar hasta la última gota de agua de las danas, riadas y grandes avenidas. Además, se evitarían muertes y cuantiosos daños. Todas las tierras que se puedan regar tienen derecho y deben ser de regadío. Es indiscutible que una finca con agua es más fructífera y rica que una de secano. Lo que repercute en la renta nacional.

Es una gran putada que el Gobierno no haga lo posible para que llegue el agua a las desérticas tierras del Sureste español. Hacen todo lo contrario. Desean que se mueran de sed. Lo mismo que procuran que no hayan apagones eléctricos, debían evitar que existan apagones de agua. ¿Qué dirían las industrias si solo se les suministraran luz dos horas al día? Eso es lo que hacen a los agricultores al no darles el agua que necesitan: apagones de agua. Nos quieren arruinar. El apagón de agua dura y quieren que dure años y años. ¿Por qué ese interés de arruinar el Sureste español? ¿Nos quieren asfixiar porque somos de derechas?