Enciendo el televisor de los recuerdos y sintonizo mis años de adolescencia, a mi madre diciéndome: «Javierito, no se puede estirar los pies donde no ... cubre la sábana». Leo en el periódico que los jóvenes se quejan de no poder adquirir una vivienda debido a sus bajos sueldos y tener que enfrentarse a una hipoteca con un, afortunadamente, bajo interés. No hace tantos años, la clase obrera firmaba hipotecas de hasta un 16% y conseguían ser propietarios. ¿Cuál era el secreto? Priorizar la obligación a la devoción, privándose de gastos suntuarios: hoteles, restaurantes, puentes, fines de semana, cervezas en las terrazas, etc. Voluntad de hierro, una disciplina prusiana para poder lograr el gran objetivo: un piso en propiedad. Palabras como esfuerzo, privación y perseverancia no figuran en su diccionario. Saben de muchas cosas, pero ignoran lo más importante: afrontar la vida con las dificultades que entraña. Trabajo y autodisciplina.

