¿150 años?

FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE OTAOLA

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:12

La idea de vivir hasta los 150 años viene a constituir tema de conversación propio de diálogos entre personas esperanzadas. Opinan que se podrán vivir ... esos años a causa de las mejoras constantes en el nivel de vida y el progreso científico. Los trasplantes, xenotrasplantes, la fabricación de materiales que no susciten rechazo al resultar no humanos, constituirán piezas de repuesto para el ser humano. La cuestión en este momento es cuándo se podrá alcanzar semejante umbral y cuál es el límite de edad al que se puede llegar. Según la Biblia, Matusalén vivió casi mil años, pero la existencia humana no alcanzará semejante cifra. Porque la biología señala que la reproducción celular del cuerpo humano tiene un número limitado de veces.

