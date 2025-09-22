Un rodeo hasta la estación del Carmen

Compartir

Una de las preocupaciones principales de los ediles de cualquier ciudad debe ser articular el territorio y, en este caso, la ciudad de Murcia, permitiendo ... una movilidad sostenible que facilite desplazarse de un punto a otro de forma cómoda y eficiente. Ronda Sur, barrio limítrofe con El Carmen, tiene unas deficiencias de transporte urbano bastante evidentes, aparte de otras carencias. Una de ellas es que para ir a la nueva estación de ferrocarril hay que dar la vuelta por la carretera de El Palmar. Imagínese ir con maletas para coger el tren. Esperaba que tras el soterramiento, podría ir andando al trabajo y al centro de Murcia de forma directa evitando un largo rodeo. Sé que hay ambiciosos proyectos para la zona y que se supone que quedará todo integrado, y bien, pero soy consciente de que será a largo plazo. Cuando contemplo lo cerca que se encuentra la estación de ferrocarril del centro de salud de Ronda Sur, pienso que, provisionalmente, se podría solucionar el problema de una mejor comunicación solo abriendo una calle, o montando una pasarela para peatones con carácter provisional, y hasta tanto se desarrolle el programa urbanístico previsto, como continuación de la avenida General Ortín.

Creo que con una pequeña inversión se facilitaría el desplazamiento a pie hasta la estación, punto donde confluyen varias líneas de autobuses y el propio ferrocarril. Propongo que sea estudiada esta propuesta con esa solución provisional mientras se aborden las realizaciones programadas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión