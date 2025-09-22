La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un rodeo hasta la estación del Carmen

FRANCISCO J. GARCÍA

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:15

Una de las preocupaciones principales de los ediles de cualquier ciudad debe ser articular el territorio y, en este caso, la ciudad de Murcia, permitiendo ... una movilidad sostenible que facilite desplazarse de un punto a otro de forma cómoda y eficiente. Ronda Sur, barrio limítrofe con El Carmen, tiene unas deficiencias de transporte urbano bastante evidentes, aparte de otras carencias. Una de ellas es que para ir a la nueva estación de ferrocarril hay que dar la vuelta por la carretera de El Palmar. Imagínese ir con maletas para coger el tren. Esperaba que tras el soterramiento, podría ir andando al trabajo y al centro de Murcia de forma directa evitando un largo rodeo. Sé que hay ambiciosos proyectos para la zona y que se supone que quedará todo integrado, y bien, pero soy consciente de que será a largo plazo. Cuando contemplo lo cerca que se encuentra la estación de ferrocarril del centro de salud de Ronda Sur, pienso que, provisionalmente, se podría solucionar el problema de una mejor comunicación solo abriendo una calle, o montando una pasarela para peatones con carácter provisional, y hasta tanto se desarrolle el programa urbanístico previsto, como continuación de la avenida General Ortín.

