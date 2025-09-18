La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Si no hay ética, la política no sirve

FERNANDO BERMÚDEZ

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:24

Como defensor de los derechos humanos y promotor de valores éticos, expreso mi preocupación por las palabras insultantes de un político de la oposición hacia ... otros políticos y partidos contrarios. Todos saben a quién me refiero. Los insultos degradan los valores humanos, incitan al odio y polarizan la sociedad. Aquellos políticos que insultan y no saben respetar a los oponentes ya se están desacreditando ante la opinión pública. Si no hay ética, la política no sirve para nada. ¡Esto hay que decirlo bien alto!

