Si no hay ética, la política no sirve
FERNANDO BERMÚDEZ
Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:24
Como defensor de los derechos humanos y promotor de valores éticos, expreso mi preocupación por las palabras insultantes de un político de la oposición hacia ... otros políticos y partidos contrarios. Todos saben a quién me refiero. Los insultos degradan los valores humanos, incitan al odio y polarizan la sociedad. Aquellos políticos que insultan y no saben respetar a los oponentes ya se están desacreditando ante la opinión pública. Si no hay ética, la política no sirve para nada. ¡Esto hay que decirlo bien alto!
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.