Hasta hace poco para entrar en el espacio de servicio de la sociedad española o dedicación a la política no era necesario acreditar estudios. Pero ... la evolución de progreso y estar gastando parte del siglo XXI es muy normal poseer estudios universitarios, por exigencias en el mundo laboral. Por lo tanto esta normativa es extensible también a la política, ya que al estar mejor preparados supone tener más conocimientos para abordar un abanico de situaciones diversas.

El pueblo deposita en sus futuros mandatarios las metas que ellos han cacareado en los mítines a sus devotos, llegando a ilusionarlos con lo que van a conseguir, que es una cosa totalmente normal.

Pero cuando cualquier componente del partido que sea miente, pierde automáticamente la confianza entre las personas. Este personaje resulta que ha engañado a los que vieron en él su integridad. La verdad es el valor fundamental en la vida y es un currículum que está por encima de estudios y conocimientos.

Y si esa persona actúa con dignidad y honestidad en todas sus relaciones con el pueblo, verán en él un servidor donde siempre reconocerán su integridad, siendo la persona que no decepciona y que siempre depositarán su confianza.