Sumisión y pleitesía

Aquella reunión en Escocia de la presidenta Ursula von der Leyen y el presidente americano Donald Trump, donde sellaron el acuerdo para los aranceles, va ... a traer cola en todos los países europeos. Al crecimiento económico de Europa le va a incidir negativamente este pacto del 15%, debido a las compras desorbitadas de material bélico y de otros productos que pueden ser más asequibles en otros países. Y otro factor muy importante es la carga de los aranceles, haciendo que nuestras exportaciones no sean competitivas.

Así que es evidente que es una losa que va a parar el crecimiento de todos los países de nuestro entorno. Pero en estos momentos todos callan y estudian lo que les va a venir encima. Ocurre que el miedo engendrado se extiende, más allá de Europa.

La matanza que vemos a diario en la televisión de los gazatíes y que nos revuelve la conciencia y el estómago, nadie se atreve a pararla, ya que el mismo poder que nos exige a nosotros pagos, respalda y ve bien el genocidio en la Franja de Gaza por Israel, siendo a su vez su benefactor. Así y todo, Netanyahu se atreve a decir que los gazatíes no pasan hambre y que no mueren civiles.

Los países árabes, aunque ven la película como todos, también se comen la lengua. Sus intereses están por encima de religión y genocidio. Así que silencio y no hacer ningún gesto, pues pudieran decir que estamos fabricando una bomba atómica en nuestro país y enviarnos a los cuatro jinetes del Apocalipsis para confirmar, o no, que estamos con el proyecto. Si el resultado es positivo o negativo es igual, no hay remedio, a los cuatro días las bombas no hay quien las evite.

Otra de las cosas de Trump es que va a suministrar armamento a Ucrania y que va a pasar la factura a los europeos. Esperemos que todo sea un mal sueño.