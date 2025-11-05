Sanae Takaichi es la primera mujer que lidera el gobierno de Japón, impulsando reformas innovadoras y dando un giro hacia la igualdad en una sociedad ... tradicionalmente dominada por el hombre. Hija de un empleado de una compañía de coches y de una agente de policía, tocaba la batería en su banda universitaria. En su juventud recorrió Japón con su moto de gran cilindrada. Para profundizar y llegar a entender de dónde venía la hostilidad hacia Japón, se enroló en el equipo de un congresista estadounidense. Tuvo una experiencia negativa al ver que pocos diferenciaban en Estados Unidos a los japoneses del resto de los asiáticos.

Ahora ha planificado una masiva inversión pública para relanzar la economía. Con su nombramiento ha subido la bolsa. Ha conseguido un acuerdo político para hacer una reforma en profundidad. Se muestra como el partido de la innovación que preconiza inversiones masivas para que Japón recupere el espacio perdido con las grandes tecnologías. Para conseguir estos retos ha pensado en la formación de un gobierno con muchas más mujeres. Es una admiradora de Margaret Thatcher, la dama de hierro de Reino Unido.

Uno de los muchos problemas que se va a encontrar es hacer frente al fortísimo declive demográfico. Japón, de 126 millones de habitantes, es un archipiélago de 378.000 kilómetros sobre el denominado anillo de fuego del Pacífico, propenso a terremotos, tsunamis y volcanes. Es una tierra de gran riesgo de desastres naturales.

Los japoneses demuestran pasión por las costumbres españolas. Las escuelas de bailes flamencos que españoles dirigen a los nipones son numerosas y más de alguna bailaora de este país se ha lucido en algún tablao español.

Pero hay en nuestra península un pueblo llamado Coria del Río, cuya historia tan particular comienza en el siglo XVII, cuando una expedición diplomática japonesa navegando por el Guadalquivir no pudieron avanzar más, llegando a esta localidad. El tiempo que estuvieron hizo que a través de gestos se entendieran con los nativos y de esta manera con las jóvenes que se fueron casando. El párroco del pueblo, para facilitar el registro de los apellidos japoneses tan complicados de pronunciar en español e imposible de escribirlos, decidió asignar el apellido de Japón a los hijos de los japoneses que contrajeron matrimonio con una mujer local.

Hoy día en Coria del Río más de 700 habitantes llevan el apellido Japón y en toda España son más de 2.000. La conexión de este pueblo sevillano y Japón es muy importante con homenajes y visitas casi obligadas de diplomáticos japoneses. La estatua del samurai Tsunenaga, que fue el artífice de esta expedición, preside la plaza andaluza y banderas del sol naciente ondean por tardes partes. Durante la visita del príncipe heredero de Japón Naruhito a este trocito de su país en pleno corazón de Andalucía plantó un cerezo como símbolo de amistad.

Nuestros deseos a la nueva presidenta para que triunfe en la difícil tarea que se le presenta para gobernar uno de los países más poblados. Nosotros aquí esperamos su visita que acogeremos con respeto y que los lazos entre las dos naciones nos reporten más amistad.