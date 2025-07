Rafael Rubio Luján, 'Rafaelillo', es un torero nacido en la Región, con veintinueve años de oficio, alegre y a la vez muy respetuoso con el ... público. Ha demostrado una capacidad delante de los toros que lo ha hecho acreedor de la consideración de un auténtico maestro de la tauromaquia, lidiando reses procedentes de ganaderías consideradas duras. Animales que se revuelven muy rápidos, que no se les puede dar la espalda, que se centran más en la persona que en la franela. En una palabra difíciles de torear.

El pasado 12 de julio, en el coso de Pamplona, donde tantas tardes ha pisado su arena, trabajaba con la ilusión de ofrecer un buen espectáculo. Fue en el cuarto de la tarde cuando recibió a porta gayola a 'Opereto', después de dos largas de rodillas, pegado a las tablas. La faena de muleta que brindó al respetable fue un trabajo realizado a pulso, dándole unas tandas ligadas de muletazos largos, como si el animal fuera bueno .

En el menor descuido, cuando toreaba en los medios, se le coló y lo cogió de mala manera. Después, al querer esquivarlo, lo volvió a coger con fiereza, lo tiró, lo levantó y lo persiguió derrotando cornadas por todos los lados. El castigo fue tremendo y a pesar de toda la paliza recibida, en un estado deplorable, sin chaquetilla y ensangrentado, se volvió a poner en la cara del morlaco y sin aire en sus pulmones, consiguió una estocada entera.

La monumental de Pamplona, toda en pie aplaudiendo a Rafaelillo por su entrega, que encogió el alma del público, ya que ha sido uno de los percances más graves de la temporada, y recogió una oreja de oro, que agradeció a todos. Y fue llevado a la enfermería y después al hospital.

El parte médico decía así: fuerte traumatismo torácico, ocho costillas rotas, algunas partidas en más de dos sitios y neumotórax . Torero curtido en miles de batallas, hoy ya no tienes que demostrar nada. Tu toreo es la tauromaquia en estilo puro. Faena imposible de olvidar, propia de lo que eres,un maestro de este oficio.

Que la recuperación sea positiva, descansa y disfruta con la familia. Muchas gracias. Aunque no debes olvidar que has vuelto a tener otro quite de la Virgen del Carmen.