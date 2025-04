El poder del móvil

Hace años, en ciudades y pueblos, no había muchos teléfonos y quienes los poseían eran empresas, bancos, ayuntamientos, Renfe, la Guardia Civil y particulares contados ... con los dedos de una mano. En cambio, lo que existía era la central de teléfonos. En este establecimiento había al frente un gerente y señoritas, llamadas telefonistas, que eran las empleadas, que dirigían a los clientes a las cabinas que se encontraban en una sala, donde, al aviso de una de estas señoritas, eran ocupadas para tramitar una conferencia.

Los años pasan y los que llegan nos traen cada día algo que facilita la vida. Aquel teléfono ya es historia, hoy está el que ha revolucionado la sociedad. No hay ninguna persona que no tenga un móvil, también llamado celular o inalámbrico, según el lugar. No existe estatus social sin él.

En verdad no se limita solo a la comunicación, es un verdadero ordenador. Google también se encuentra presente en él.

Los niños han nacido con un 'smartphone' en sus manos. Se ve a los críos ensemismados, los padres se los dejan para que se callen y se entretengan. Pero hay una etapa crucial en las personas que es el tránsito de la edad infantil a la juventud, en la que este cambio origina ese volcán hormonal. Y con ello, ese cúmulo de confusiones que nos llega con la transformación corporal.

Y es en este momento donde esta incipiente juventud acoge esta máquina rocambolesca, y pensamos que están suficientemente preparados para ella. Pero a veces no es así, ya que el uso excesivo del móvil en los adolescentes puede causar dependencia, ansiedad, estrés y puede provocar que se pasen toda la noche con él, sin llegar a dormir, una noche con otra y esto, por supuesto, afecta a los estudios.

Los psicólogos que primero autorizaban el poseerlo, para no estar excluidos, ahora se han dado cuenta de que el uso excesivo del teléfono móvil en los adolescentes puede causar dependencia y es por lo que han visto que la edad adecuada para tenerlo es a los 16 años.

De todas maneras es un buen invento y si se ha llegado a tiempo de corregir el defecto, bueno sea. Ahora está abriendo la puerta a otro descubrimiento, que por lo que se oye va más allá de la imaginación, la inteligencia artificial.

Todos estos adelantos van a favorecer la vida en todos los conceptos, ya que ha habido intervenciones quirúrgicas donde se han aplicado, con un mínimo de agresividad y con unos resultados excelentes.

Como el abanico de aplicaciones es tan amplio, lo que hay que limitar es su uso en personas que no estén lo suficiente preparadas, con esta pequeña observación y los profesores que den las instrucciones para su funcionamiento. Creo que su campo es muy extenso y que tiene una proyección futurista, difícil de imaginar, pero que siempre favorecerá a la sociedad.