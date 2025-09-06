Otra masacre

Cuando durante la II Guerra Mundial, americanos y rusos fueron tomando posesiones de los alemanes, se encontraron con los campos de concentración y allí vieron ... el horror que el ser humano puede transmitir a sus semejantes. Los muertos se contaban por cientos y los vivos deambulaban en sus cuerpos escuálidos por aquel mundo dantesco, donde aún el humo espeso envolvía todo el ambiente procedente de la incineración de aquellos despojos desnutridos. El número de muertos lo encabezaron los judíos por millones, aunque había de muchas nacionalidades, incluidas la española.

Los países vencedores, al ver el daño infringido a los judíos, acordaron quitarles a los palestinos parte de su territorio y que fundaran en estas tierras el estado de Israel, y así fue.

Pero este nuevo país judío, desde el año 1945, ha demostrado a través del tiempo que quiere por la fuerza anexionarse las tierras palestinas hasta nuestros días.

Los terroristas de Hamás hicieron una matanza de judíos que todos condenamos. Y el poder bélico de Israel comenzó a masacrar a niños y civiles palestinos sin distinción, de una manera tan cruel que dejan a los verdugos de las SS nazis a la altura del betún.

Las escenas diarias que vemos en la televisión negando la entrada de camiones con víveres para mitigar de hambre y de sed a este pueblo tiene un grado de sadismo que rompe cualquier comparación. Y, encima, Netanyahu niega la hambruna y las matanzas que hace el ejército israelí a un pueblo indefenso.

Cuando uno visita el Museo del Holocausto en Israel puede ver las fotografías de la crueldad que les infringieron los nazis en los campos de concentración y que tienen muy presente, visita obligatoria de escolares, para no olvidar. Si les queda algo de sentimiento y de vergüenza, deberían ampliarlo como segundo Holocausto, de la masacre que ellos han hecho, con un pueblo que el único problema que tienen es llamarse Palestina, y exponerlo como ejemplo.