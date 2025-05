Échame a mí la culpa

Todos los días se habla del Trasvase. Una delegación de agricultores y políticos van a ir a Madrid para reclamar más agua y que se ... blinde el Trasvase Tajo-Segura. Y tienen mucha razón, el agua ha convertido las tierras seculares de secano en vergeles que producen suntuosas riquezas. Las comunidades donde transcurre el Tajo piden regar más sus tierras y esto ha disminuido las aguas destinadas al Segura.

Este planteamiento ha sido suficiente para crear malestar por el agua que se va a recibir, ya que no cubre las necesidades. Se ha dicho que habrá que compensar la falta con agua de las desaladoras, pero estas son muy caras. Pero ocurre que no hace mucho tiempo hubo cierta tranquilidad con el proyecto del Plan Hidrológico Nacional, que estudió la interconexión de todas las cuencas, pero Aznar se opuso y dijo que no.

En cambio, dijo que no os preocupéis, que cuando el PP gane las elecciones, habrá agua. Luego ganó con mayoría absoluta Rajoy, y las promesas con el agua se olvidaron. Ahora la culpa toda la tiene el de turno. La verdad es que la cercanía a nuestros campos nos favorece, ya que los precios de las verduras son más baratas. Esto es lo que debería ser, pero no es así. Las patatas encontrarlas a menos de 1 euro es muy difícil; las naranjas, también; las alcachofas, a precios de lujo y todo así. ¿Qué ventajas tenemos el pueblo llano de los productos de nuestros campos? ¿Cómo repercuten estas espléndidas cosechas en el bolsillo de los ciudadanos? Bueno, mientras lo piensan, que me echen a mí la culpa.