Carlos Alcaraz Garfia

Desde su infancia, fue evidente su talento y dedicación, sin lugar a dudas influenciado por su padre, que había sido jugador y que ejercía de ... director en la escuela de tenis en la Real Sociedad del Club de Campo de Murcia .A los 15 años, sus padres tomaron la determinación de enviarlo a la prestigiosa academia comandada por el que fue número 1 en el tenis mundial, Juan Carlos Ferrero. Al año siguiente, siendo un adolescente, se hizo profesional, debutó en el circuito ATP, en el abierto de Río de Janeiro.

De ver a su ídolo Rafa Nadal por televisión ha pasado a defender y ganar en Roland Garros en 2024 y 2025. Bicampeón de Wimbledon. En total tiene seis Grand Slams, con 22 años. Es para estar satisfecho y orgulloso. Pero tiene un gran don, que es la bondad, que expande con sus rivales y la humildad, pues lo mismo si gana o pierde alaba al contrincante, que considera como un amigo.

En la exposición que se realizó en la Cárcel Vieja de Murcia, donde se mostraron los títulos y trofeos que había conseguido, allí mismo en un momento sin venir al caso fui turbado por una congoja, en la que se unieron la alegría y el orgullo de tener a un campeón tan cercano. Luego me vino a la cabeza el turbulento y sacrificado camino de este muchacho hasta llegar a esa cima. Y una de las cosas positivas es su capacidad de comunicarse en inglés. Aunque no lo domina a fondo, sus respuestas ingeniosas y cercanas fascinan a los fans. Su valentía, aunque cometa errores, no lo detienen, él sigue adelante hablando. Su encanto con sus respuestas en inglés ha fascinado a sus patrocinadores multinacionales, pues es capaz de conectar con diversas audiencias.

La vida no es un camino de rosas, hay piedras que sortear, pero todos tenemos oportunidades que debemos aprovechar en su momento y objetivos por los que luchar. Pues el esfuerzo siempre tiene compensación, hay que ser constantes y vale la pena esforzarse. Y si uno tropieza, hay que levantarse rápidamente y seguir, pues siempre se consigue llegar a la meta. Gracias Carlos por habernos dado tantas alegrías en tan poco tiempo.