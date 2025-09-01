40 años del tratado de adhesión a la Unión Europea

En el año 1978, con la incipiente democracia restaurada en España y el primer gobierno reinante, se comenzó la gestión diplomática solicitando la adhesión en ... la Comunidad Económica Europea, después de un largo proceso de integración y siete años de duras negociaciones, pasando de un gobierno a otro, con un apoyo entre ellos digno de mencionar, pues tenía una finalidad, que era avanzar en nuestra sociedad.

La entrada en el mercado común fue considerada como un verdadero éxito de la nueva democracia española, con plena inserción en el marco europeo. España en ese tiempo era una economía titubeando en el proceso de desarrollo con desafíos a largo plazo en áreas, como la política agrícola y pesquera, por lo que el ingreso en la Unión Europea, supuso un punto de inflexión ya que la economía se fue transformando poco a poco en nuestra sociedad y en la joven política democrática española.

Desde el mismo año 1986, España ha ido participando activamente en las políticas europeas, en áreas tan diversas como la cohesión, la diversidad cultural, apoyando la transición ecológica y en la igualdad de género. El cambio en este periodo de tiempo ha sido asombroso, hoy caminamos en el mundo con paso firme. La mugre de aquella sociedad heredada durante tantísimo tiempo fue desapareciendo paso a paso. Pero nos queda mucho trabajo en la lucha de esa lacra que es el paro, que por desgracia va de la mano de la exclusión social, pues estamos situados en el cuarto país con el mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza.

Por lo que es muy recomendable que los partidos políticos actúen de la misma manera que hicieron aquellos que les precedieron, con un fin común que es el beneficio de nuestra sociedad, sin negar actuaciones, solo ayudando todos a una y solucionando los problemas.

A pesar de todos estos grandes problemas comentados, hoy el prestigio de España nos sitúa en la séptima posición dentro de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea. Pero ser socio implica beneficios, como el apoyo financiero de los fondos de cohesión, y obligaciones, como formar parte de la defensa de todos sus ciudadanos.

Los diversos partidos españoles que hoy forman nuestro Parlamento deben considerar la parte positiva que es encontrarnos de pleno derecho en Europa. Lo que se aprueba por mayoría debemos aceptarlo y abandonar posturas negativas. Estados Unidos, a pesar de los aranceles del 15% sobre las exportaciones, sigue siendo un socio comercial importante.

No obstante, Europa estudiará cómo profundizar sus lazos comerciales con otras jurisdicciones, aprovechando las fortalezas de su economía, ya que es el principal socio comercial de setenta y dos países y hoy cuenta con la mayor red de acuerdos comerciales del mundo. Así que el panorama es esperanzador para las futuras generaciones.