47 años de democracia

Cuando me preguntan la edad, levanto una mano y digo: estos son los que me quedan, pues los demás los he gastado. Soy hijo de ... nuestra posguerra, tan lejana y olvidada. Nací con la dictadura y fui educado en todo por ellos, en la escuela, en los juegos y en el trabajo con los compañeros de mayor edad, con su silencio más absoluto, por el miedo a ser denunciados, si comentaban algo contrario.

Este régimen político obtenido por la fuerza sometió a España a una situación de suspensión de libertades, persecución y represión sobre cualquier persona opuesta al mismo y supuso una negación absoluta de los derechos humanos, entre los años 1939 y 1975. La censura se expandió en todas las publicaciones, libros, espectáculos, cine, revistas, reuniones y se omitió totalmente las razones de esta llamada contienda, ¿el porqué de esta guerra? Han transcurrido 47 años que convivimos con nuestra democracia y los nacidos desde entonces marcan canas. No han conocido otro sistema político, en el que la soberanía reside en el pueblo, respeta la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Pero hoy está dando bandazos la democracia y las formas de los dirigentes; son irascibles que no tienen nada que ver con el juego político, dañando en lo más profundo a las personas. Cada vez más, debemos exigir a los dirigentes que sirvan para hacer la vida mejor en nuestra sociedad.

