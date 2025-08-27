Hechos o palabras

Es obvio que no podemos cambiar el sol de donde está, ni la Tierra del lugar que ocupa respecto al sol. Lo que sí podemos, ... pero que no hacemos es cuidar más el lugar donde vivimos. La tierra está enferma, el cambio climático es hoy una realidad de consecuencias imprevisibles. Los incendios que este verano están ocurriendo en la Península Ibérica son buena prueba de ello.

Por supuesto que hay diferentes grados de responsabilidad, que las competencias son de las comunidades autónomas, de sus ayuntamientos... Que los gastos en bomberos forestales son insuficientes y que su precariedad laboral clama al cielo. Lo grave de esto es que todo esto es conocido desde hace tiempo por todas las administraciones y no hacen casi nada. Los presupuestos no aumentan, las plantillas no se mantienen durante todo el año, pero los incendios cada vez son más grandes.

Este mes de agosto le ha tocado a Orense (Galicia), Zamora y Palencia (Castilla y León), Cáceres y Badajoz (Extremadura), Picos de Europa (Asturias)..., como le podía haber tocado a otras partes de la península. Estos son los hechos.

Estos incendios tienen un común denominador, todos están sucediendo en la España vaciada, con pocos habitantes, pocos votantes, mucha masa forestal y algún parque nacional que solo perjudica al turismo rural de esos parajes como la Sierra de la Culebra y el Lago de Sanabria. Como consecuencia, dejadez de las administraciones autonómicas y de la central. Los hechos han demostrado y siguen ratificando que tanto las diferentes administraciones como hasta el último habitante de esas tierras quemadas no ha cuidado la parte que les correspondía para evitar lo ocurrido. Esto no exime a nadie de su responsabilidad.

Las palabras tienen menos peso que los hechos y la polémica va desde la crítica entre administraciones de diferente signo político a los reproches a grupos ecológicos sin ánimo de lucro, cuya única preocupación es la conservación de la fauna y la zoología de esas tierras. Parecía que este agosto, mes por excelencia de vacaciones, nos había dado una tregua en la polémica política del 'tú más', pero no ha sido así. Los incendios, con sus cotas de muerte de seres humanos, animales y la calcinación de casas y de tierras, han abierto otro espacio a las palabras y mientras se extingue el fuego, se incrementa la polémica.

Si no se aceptan responsabilidades que los hechos demuestran, se volverá a repetir catástrofes como la que está ocurriendo hoy. Lo que toca después de apagar los fuegos es indemnizar a las personas que han perdido seres humanos, animales, casas y terrenos; reconocer la responsabilidad de cada una de las administraciones en la insuficiencia de medios técnicos y humanos para impedir esta clase de incendios, y ponerse a trabajar (hechos) para impedir que vuelvan a ocurrir.