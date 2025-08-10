¿A dónde va el mundo?

La información que nos transmiten los medios de comunicación no son para que podamos sentirnos optimistas sobre el presente y futuro cercano del planeta Tierra. ... A las guerras clásicas como son las de Oriente Medio (Gaza), Ucrania, Sudán..., hoy tenemos que añadirle las arancelarias desencadenadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta guerra económica ha cambiado la libertad de los mercados que venía dándose en este mundo globalizado. Las razones, a mi entender, entre otras han sido la caída libre de la productividad en las empresas norteamericanas, que hoy no pueden competir con la mayoría de los países de su entorno y de fuera de su entorno (amigos y no amigos). Si hablamos de amigos, el vasallaje político, económico y militar que Europa hoy sufre por la administración norteamericana es injusto, improcedente y un sinsentido que no tiene explicación entre países amigos.

La derechización de la política estadounidense ha influido en las políticas de la mayoría de los países europeos, junto con su política inmigratoria de rechazo al diferente. EE UU fue precisamente el que se fue creando a base de emigrantes; lo que manifiesta las decisiones actuales sobre la inmigración es la decadencia del gran país que fue. La caza del emigrante por parte de la policía federal es el pretexto con que se quiere justificar la nueva administración de su fracaso económico.

Los mismos emigrantes que en épocas recientes necesitaron para sus fábricas, sus campos y sus guerras, hoy son perseguidos como alimañas a las que se les quiere culpar de los errores de la administración. Por otro lado, estamos viviendo la decadencia de una política europea que se doblega servilmente ante la política económica y militar que le imponen los EE UU.

Los cambios económicos, políticos, ecológicos y geoestratégicos que se han producido en el mundo de ayer debemos conocerlos para conocer el presente y acercarnos a conocer el futuro. La caída de la Unión Soviética después de 74 años y los posteriores años convulsos de Yeltsin, que terminaron en la Rusia actual de Putin, han sido años de particular importancia en el tablero de la política actual. O la China de Xi Jinping, que después de una historia de invasiones y revoluciones se ha convertido en una gran potencia en lo económico, con la que tienen que contar los demás países. En definitiva, el planeta está en constante e interrumpido cambio que, a veces, olvidamos que tiene una vida finita y abusamos conscientes e inconscientes de su riqueza, de ahí su crisis ecológica, con el calentamiento como una de las consecuencias.

Los europeos, que por circunstancias históricas evolucionamos más deprisa que los otros continentes, tenemos la responsabilidad y obligación de jugar un papel más importante en la paz y la convivencia entre los pueblos de la que estamos jugando.