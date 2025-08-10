La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

¿A dónde va el mundo?

Emilio Fernández Martínez

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:11

La información que nos transmiten los medios de comunicación no son para que podamos sentirnos optimistas sobre el presente y futuro cercano del planeta Tierra. ... A las guerras clásicas como son las de Oriente Medio (Gaza), Ucrania, Sudán..., hoy tenemos que añadirle las arancelarias desencadenadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta guerra económica ha cambiado la libertad de los mercados que venía dándose en este mundo globalizado. Las razones, a mi entender, entre otras han sido la caída libre de la productividad en las empresas norteamericanas, que hoy no pueden competir con la mayoría de los países de su entorno y de fuera de su entorno (amigos y no amigos). Si hablamos de amigos, el vasallaje político, económico y militar que Europa hoy sufre por la administración norteamericana es injusto, improcedente y un sinsentido que no tiene explicación entre países amigos.

