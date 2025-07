A los jóvenes

Estáis viviendo una etapa de vuestra vida que posiblemente sea la más importante del conjunto de vuestra existencia. Son muchos los retos que se os ... presentan, con su ventajas y desventajas, jamás daos por vencidos y mucho menos por derrotados en las empresas que os hayáis propuesto, a veces los objetivos que uno se plantea están más cerca o más lejos, pero con constancia y objetividad terminan por conseguirse.

Vivimos en una sociedad consumista y precisamente sois vosotros a quienes por vuestra edad van principalmente dirigidos los diferentes y múltiples productos que diariamente se lanza al mercado. Pero, a diferencia de las mercancías que se ofrecen, se os pone innumerables dificultades para conseguir unas que son de vital importancia, por las que tenéis que, por difícil que veáis el conseguirlas, luchar: un techo y un trabajo. Una casa donde vivir y un trabajo que os permita lo primero y lo que objetivamente podáis conseguir con vuestro desempeño a lo largo de vuestra vida. Precisamente, hoy dos cosas tan elementales y tan necesarias son tan difíciles de conseguir para la mayoría de vosotras y vosotros.

Elegid vuestro camino con la máxima libertad que os sea posible, no olvidéis nunca que es vuestra vida y no la de otros; luchar sin tregua para ganaos la habichuelas en algo que os guste y, cuando no sea posible, volved a intentarlo de nuevo hasta conseguirlo. Cuando llegue el momento de elegir pareja es imprescindible que seáis correspondidos y, como la correspondencia nunca puede ser igual, si por parte de vuestra pareja es mayor, os felicito, habéis tenido una suerte inmensa. Intentad no ser subjetivos en vuestras decisiones y cuando las toméis, sed firmes en ellas, no os preocupe equivocaos, es de humanos, y de sabios rectificar.