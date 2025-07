Convivencia entre culturas

Cuando comienzo a escribir esta carta me veo sorprendido por la noticia de lo ocurrido en Torre Pacheco, municipio donde reside mucha población magrebí que ... trabaja en el Campo de Cartagena. Desconozco los detalles de lo ocurrido para poder hacer una valoración de los hechos, pero sea lo que sea este tipo de actos no favorecen la convivencia. Se mire como se mire, lo ocurrido, por grave que sea, no justifica lo que algunas formaciones políticas quieren hacer con la inmigración, mediante políticas inhumanas y económicamente erróneas.

Desde la antigüedad han existido migraciones de seres humanos de unos países a otros. En todas las sociedades por diferentes y diversos motivos (guerras, pobreza, trabajo...), unos seres humanos han tenido que dejar su lugar de nacimiento y acogerse a otras tierras que les dieran la oportunidad que les negaba la suya. Nosotros mismos, murcianos, junto a andaluces, gallegos y extremeños, nos vimos obligados a emigrar dentro de nuestro propio país. Fueron catalanes y vascos los que nos acogieron y nos dieron la oportunidad de trabajo que nos había negado la nuestra.

Esto fue hace muchos años, pero ocurrió y no debemos olvidarlo. No hace tanto, allá por la última mitad del siglo pasado, se dio un nuevo cambio en la inmigración de nuestro país, junto a otros de Europa. Fuimos nosotros, junto con portugueses, turcos, yugoslavos e italianos, los que dejamos nuestra tierra para sacrificarnos durante un tiempo en las tierras del norte europeo (Alemania, Holanda, Suiza y la misma Francia, que aunque situada geográficamente en el sur, industrialmente estaba más cerca del norte). La vida en esos países no era fácil. El idioma, el clima y la gastronomía, entre otros aspectos, eran diferentes. A veces, el mismo trato que recibimos por los nativos del país no era el más idóneo, pero en contrapartida, los sueldos y el valor de la moneda suplían los sinsabores de la migración. El marco alemán era muy superior a la peseta y se podía ahorrar lo que nos pedía en nuestro país. Qué parecido es aquello con lo que ocurre actualmente con la inmigración. Entonces, como ahora, hay un denominador común, la pobreza, concentrada en el sur europeo.

Hoy principalmente es el continente africano de donde vienen los pobres que además están más cerca de nosotros geográficamente. No solo recibimos inmigrantes de este continente, también recibimos de más lejos por la idoneidad del idioma, por lazos históricos y religiosos que les permite más fácilmente integrarse en nuestro país. No obstante, este fenómeno migratorio que se está dando hoy en todo el planeta solo irá desapareciendo cuando las diferencias económicas y sociales entre continentes sean menores. No es por tanto, la confrontación entre personas y territorios la solución, sino políticas que apuesten por la convivencia entre culturas.