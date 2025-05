Turismo y convivencia

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y se reabre el debate del turismo una vez más en nuestras playas. En España somos ... afortunados y contamos con paraísos naturales que enamoran, pero también atraen a turistas que pueden llegar a masificarlos. Esto me recuerda a cuando hace un par de años, en las Islas Baleares, se instalaron unos carteles falsos advirtiendo en inglés a los turistas sobre peligros en las playas, pero en catalán o en español se aclaraba que no existía tal peligro y que era una acción llevada a cabo por un organismo independiente contra la masificación.

Algunos pensaron que era una medida necesaria, otros que era turismofobia o simplemente humor. Sea como sea, esos falsos carteles me hicieron reflexionar sobre la frustración que deben sentir los residentes. No sé si será posible encontrar el equilibrio entre turistas y residentes, pero me gustaría que todos pudiésemos disfrutar de los rincones que nuestro país tiene que ofrecer.