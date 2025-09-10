La nueva ordenanza de aparcamiento que castiga a residentes y visitantes de Murcia

La reciente modificación de la ordenanza del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en Murcia nos genera una profunda indignación entre los residentes del centro de ... la ciudad. Lo que se presentó como una medida de orden y modernización del tráfico se ha convertido, en realidad, en una trampa que nos dificulta tanto la vida a los vecinos como la de quienes visitan nuestra capital.

Con esta nueva normativa, la zona naranja ha duplicado su precio, a la vez que se ha reducido drásticamente el número de calles donde los residentes podemos aparcar. A ello se suma la constante peatonalización de vías principales que han eliminado plazas de aparcamiento sin ofrecer una alternativa real. Además, en muchos casos, los contenedores de basura se ubican 'casualmente' en zona naranja en las pocas plazas que nos quedan, ocupando todavía más espacio y convirtiendo el aparcamiento en una odisea diaria.

El problema no afecta solo a los vecinos. Con las nuevas limitaciones de la zona azul, en áreas de alta rotación como el centro, solo se permite estacionar durante una hora y media. Esto significa que quien quiera comer, visitar a un familiar o simplemente disfrutar del cine, se verá obligado a interrumpir su plan para mover el coche varias calles más lejos. Una medida que resulta poco práctica e incluso disuasoria para quienes desean venir al corazón de Murcia.

Además, la tarjeta de residente ha perdido su sentido: cualquiera puede aparcar en nuestra zona pagando un poco más. Así, quienes vivimos aquí soportamos el doble de precio, menos calles disponibles y más restricciones. En definitiva, pagamos más por menos. Para poner un ejemplo concreto, basta observar lo ocurrido en la calle Jaime I El Conquistador. En sus inicios, contaba con aparcamiento para residentes a ambos lados. Más tarde, se peatonalizó uno de ellos y se reservó una plaza para uso del Ayuntamiento. Después, de una plaza pasaron a ser dos; más adelante, se sumó una para personas con discapacidad, quedando únicamente tres huecos para residentes, ya que el resto está ocupado por 6 contenedores de basura.

Finalmente, el pasado mes de julio, todo ese espacio se ha convertido en carga y descarga sin ninguna alternativa para los residentes, ya que en paralelo se han ido peatonalización todas las calles de alrededor como Alfonso X El Sabio, Gutiérrez Mellado y la calle Carlos III, por lo que no existen plazas para residentes. ¿De verdad los que vivimos en el centro no tenemos derecho a aparcar cerca de nuestras casas?

La consecuencia es evidente: ni los vecinos podemos estacionar cerca de nuestras casas, ni los visitantes tienen facilidades para quedarse en el centro. Nos preguntamos entonces: ¿a quién beneficia realmente esta ordenanza? ¿Cuál es la finalidad de complicar la movilidad y penalizar el acceso al centro de Murcia? Y si es por la contaminación, ¿ no es más contaminante mover los vehículos de calle en calle? Es hora de que se nos tenga en cuenta. La ciudadanía necesita una respuesta. Y, sobre todo, necesita soluciones.