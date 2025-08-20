Lo que no se hace
DARCY NAYBE MOLINA
Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:09
La humanidad ha logrado desarrollar tecnologías asombrosas, con la inteligencia artificial, capaces de pilotar vehículos, resolver ecuaciones complejas y diagnosticar enfermedades. Sin embargo no han ... conseguido algo tan elemental como es erradicar el hambre mundial. Combatirla no promete ningún retorno financiero. En teoría, la IA puede ayudar a acabar con el hambre optimizando la distribución de alimentos. Pero hasta que el objetivo de salvar vidas no sea más importante que maximizar ganancias, la IA seguirá aplicándose donde resulte rentable.
