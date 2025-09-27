¿Y qué hacemos?
Darcy Naybe Molina
Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:48
En este mundo acelerado, el 'yoísmo' nos está ganando y se apodera de nosotros; si somos empáticos se aprovechan, y si no lo somos nos ... tachan de crueles y fríos. Con esta palabra, 'yoísmo', estamos hablando de algo más profundo que un simple acto egoísta. Es una forma de ver el mundo centrada y orientada exclusivamente en uno mismo, el 'yo' se convierte en el eje de todas las necesidades, deseos, opiniones. Los objetivos propios están por encima de los de los demás y todo lo que no alimente ese 'yo' suele ser descartado o minimizado.
