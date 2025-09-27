La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Y qué hacemos?

Darcy Naybe Molina

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:48

En este mundo acelerado, el 'yoísmo' nos está ganando y se apodera de nosotros; si somos empáticos se aprovechan, y si no lo somos nos ... tachan de crueles y fríos. Con esta palabra, 'yoísmo', estamos hablando de algo más profundo que un simple acto egoísta. Es una forma de ver el mundo centrada y orientada exclusivamente en uno mismo, el 'yo' se convierte en el eje de todas las necesidades, deseos, opiniones. Los objetivos propios están por encima de los de los demás y todo lo que no alimente ese 'yo' suele ser descartado o minimizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  2. 2 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  4. 4 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  5. 5 «Llegué a mi casa y había un hombre dentro; me agredió tras desvalijar mi casa», denuncia una vecina de Alhama de Murcia
  6. 6

    Felipe Moreno tiene listos 6 millones para arrancar las obras de la ciudad deportiva del Real Murcia
  7. 7 Carlos Alcaraz, seria duda para el duelo de mañana ante Bergs en Tokio
  8. 8

    Veracruz reivindica el papel de Pedro Sánchez por la paz en Gaza al recibir la Cruz al Mérito Militar
  9. 9 Desmantelado un grupo que utilizaba la técnica del hilo invisible para entrar a viviendas en Murcia
  10. 10

    Impulso a las obras del AVE entre Murcia y Almería con otros 6,3 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Y qué hacemos?