Orientarse
DANIEL EZPELETA
Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:34
Hay días que uno se levanta desorientado y la única forma de centrarse es la poesía o la música, que son eternas en tiempo y ... lugar. Milagro. Eso es un milagro. Y entonces apareces donde quieres, en un parque, huerta o paraíso. Y te das cuenta de que lo único cierto y seguro es que has vivido. ¡La vida! Orientarse es mirar hacia oriente, donde sale el sol. Y en el único lugar donde sale sin contaminar, diáfano, es en la música y la poesía.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.