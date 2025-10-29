Siendo interina, parir no da puntos

Hay cosas que en este país deben planificarse con precisión quirúrgica: las vacaciones, la comunión del niño, el menú de Nochevieja... y, por supuesto, el ... parto. Porque parir en el mes equivocado puede salir caro. No por superstición, sino por el sistema público de contratación de la Región de Murcia, ese que presume de conciliación, igualdad y apoyo a la maternidad mientras castiga a quien se toma en serio esas palabras.

Mi mujer es interina, lo que significa vivir entre la precariedad y la esperanza, como un trapecista sin red. A punto de dar a luz, su contrato terminó. Y justificó su ausencia en el acto de adjudicación: acababa de pasar por una cesárea y tenía a una recién nacida sobre el pecho.

Pero en la lógica administrativa murciana, parir no es excusa para faltar a una cita frente al ordenador. Resultado: sanción. No por ser madre –faltaría más–, sino por «no acudir al acto». Kafka habría sonreído.

Después llegó la baja obligatoria: seis semanas en las que no puedes trabajar, pero tampoco pedir trabajo. Un limbo burocrático perfecto. Si estás de baja, no existes. Cuatro meses después, por fin le adjudican un puesto. Llama para formalizarlo y tramitar la baja maternal, y entonces comienza la tragicomedia: largas, evasivas, silencios... Nadie anima, nadie explica, nadie ayuda. Simplemente, intentan que no firme. Si no insistes, es que no querías; si insistes demasiado, molestas. Siempre pierdes.

Mientras tanto, la Comunidad Autónoma lanza campañas con familias sonrientes y lemas sobre conciliación real. Se organizan jornadas de igualdad, se publican estadísticas y se reparten sonrisas institucionales como confeti. Todo tan perfecto que casi olvidas que fuera de los carteles la maternidad se paga cara, y no precisamente con ayudas.

La paradoja de todo esto es grotesca: se nos pide tener hijos para sostener las pensiones y repoblar los pueblos, pero una madre trabajadora se convierte en un problema logístico, en un error del sistema que se corrige con sanciones y burocracia. Y si esto ocurre en la administración –teóricamente garante de derechos–, imaginemos en la empresa privada, donde ser madre es casi tan práctico como llevar una granada al trabajo.

Nos creemos modernos y sensibles a la igualdad, pero la maternidad sigue tratándose como un capricho personal. Parir no da méritos ni derechos reales; solo papeleo, trabas y sermones sobre «organizarse mejor». En la Región de Murcia, ser madre y trabajadora es correr una maratón con piedras en los bolsillos mientras un coro institucional te grita «¡ánimo, que tú puedes!». No es que no puedas, es que te atan los cordones.

Tal vez sería más honesto que la administración dejara de fingir y colgara un cartel que dijera: «Si piensa parir, hágalo en festivo. O mejor aún, no lo haga. Gracias por su colaboración». Porque aquí la conciliación existe... siempre que no haya niños de por medio. Sí, parir en Murcia es posible. Lo que no parece posible es hacerlo sin pedir perdón después.