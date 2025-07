La tormenta de verano

Estamos en julio, ya casi finiquitado, y a punto de huir hacia agosto, y salió de su iglesia la procesión del Apóstol Santiago en La ... Ribera, que los estantes llevaron hasta la misma orilla del mar, y quitándose los zapatos, descalzos por penitencia, lo metieron en el agua para a continuación soltar al espacio una monumental traca de fuegos artificiales, que no digitales. Alguien ha protestado por ahí por el ruido. No me extraña, que la próxima tirada sea en digital, con pantalla de colores y sin ruido.

Una tormenta de agua, fuerte y rápida, como llueve por aquí, llenó las calles de muchos municipios y hasta osó entrar en alguna casa sin pedir permiso, pero los dueños, fuertes como los robles, con fregona y el cubo, devolvieron a la intrusa a su recorrido habitual, la calle, y desde ahí a donde el Ayuntamiento quiera, camino del mar o de la depuradora. Oírlo, gobernantes, ¡con el agua que viene del Trasvase no se juega!

Abrí el aljibe, seco, lleno de telarañas y refugio de bichillos que buscan el fresco de su interior, y les dije que se fueran, que venía agua en cantidad. Unos me hicieron caso y otros, ¡pues no! Y por cabezones se bañaron. Yo me lavo las manos.

A la mañana siguiente, me fui a dormir, que es la manera más sana de no temerle al agua. Salí al patio y el pluviómetro, que alguien harto de no usarlo por no llover tiró a la basura, y que a mí me ha hecho un hombre porque ya puedo medir, el agua que cae a mi alrededor al milímetro. Qué contento estaba por poder serme útil y me sonreía al ofrecerme en su interior el agua caída del cielo generosamente. Marcaba 37,5 litros por metro cuadrado. Se había quitado la sed después de unos días terribles de calor en los que había donado sus aguas para que engordaran los tomates de la huerta.

Las plantas estaban sonrientes y tenían cara de buenos amigos, y el naranjo, el limonero y la morera hundían sus raíces en el acuífero, no muy lejano, para chuparle el agua gratis que salía por el suelo de la cochera, porque el cielo no cobra, ni pone contador al agua que derrama sobre el suelo, ni IVA, ni tasa de reciclaje, ni pago por alquiler de contador.

Las palomas turcas, y las que no lo son, zuritas y mensajeras, habitantes perennes de los pinos carrascos cercanos aprovechaban la balsa de agua que se forma en la calle por la escorrentía, en la que te puedes bañar para darte un lavado de emergencia, y ellas se quitaban las pulgas que anidan entre sus alas, porque al no tener seguro de enfermedad no pueden sacar una receta de la farmacia para acabar con tan picantes bichos.

Agua para los melones piel de sapo y amarillos, que se están poniendo otra vez de moda por su dulzura y que no se rajan por mucho que apriete el sol. Agua para limpiar las terrazas y los tejados y las calles. Agua bendita que falta hacía para bajarle los humos al moreno por unos días.

Al día siguiente, la playa se quejaba de lo fea que había quedado, y lo mal que se iba a presentar ante los turistas, pero como Dios aprieta y no ahoga, unas pasaditas de tractor sobre las arenas heridas y algo de sol ¡y como nuevas! ¡Aleluya!