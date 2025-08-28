La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Rebajas hasta en los 10.000 pasos

CAYETANO PELÁEZ

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:27

Desde hace mucho tiempo, un servidor de ustedes lleva andando los 10.000 pasos que exigen los portales de salud e, incluso, algún día unos ... más. Y la verdad es que estoy contento, porque mis marcadores de salud los mantengo a raya. Pero eso sí, tengo que cumplir todos los días, incluidos los domingos, Día del Señor, y las fiestas de guardar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  2. 2 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  3. 3 Septiembre traerá temperaturas y lluvias por encima de lo normal
  4. 4 Golpe a un grupo que hacía 'vuelcos' con fusiles de asalto y simulando ser policías en Murcia y el Valle de Ricote
  5. 5 Una de las pizzerías más auténticas de Murcia abre otro local en la ciudad: «Nuestra receta está libre de piña, pollo y patatas fritas»
  6. 6

    La historia de Simo, un joven marroquí que llegó desde Canarias y sueña entre limones en Abanilla
  7. 7

    Flakus, el elegido para cambiar la mala fama del Real Murcia
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9

    La concesión de permisos de residencia se dispara un tercio en el último año en la Región de Murcia por la vía de la formación
  10. 10

    Un recurso frena el arranque de la rehabilitación del Cine Central de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rebajas hasta en los 10.000 pasos