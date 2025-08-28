Rebajas hasta en los 10.000 pasos
CAYETANO PELÁEZ
Jueves, 28 de agosto 2025, 00:27
Desde hace mucho tiempo, un servidor de ustedes lleva andando los 10.000 pasos que exigen los portales de salud e, incluso, algún día unos ... más. Y la verdad es que estoy contento, porque mis marcadores de salud los mantengo a raya. Pero eso sí, tengo que cumplir todos los días, incluidos los domingos, Día del Señor, y las fiestas de guardar.
Es pesado tener que hacer tal cantidad de pasos cada día, porque ello supone andar unos 6 kilómetros diarios; es decir, ir desde Lo Pagán, desde el principio del sendero que corre junto al Mar Menor, en el molino, hasta cerca de la parte del Mediterráneo que permite el paso del Mar Menor hasta La Manga. ¡Es mucha tela! ¿Pero qué vamos a hacer? Si hay que hacerlo, por la salud, ¡se hace!
Y como estamos en tiempo de rebajas, se ha publicado en la prestigiosa revista 'The Lancet' un estudio en el que se reconoce que con 7.000 pasos diarios la salud lo nota favorablemente. Me alegro enormemente por la rebajita, porque con tanto paso íbamos a entregar la cuchara, como vulgarmente se dice.
El deporte se ha puesto de moda. Los médicos, en cuanto tienes algo anormal, te aconsejan hacer deporte diario para mejorar la salud. Y es cosa hartamente demostrada que el que mueve las piernas, mueve el corazón. Así que a andar, que vamos a notar cómo nos encontramos mejor.
Un buen psiquiatra cordobés, Ignacio Martínez Henz, me aconsejó en más de una ocasión andar por las mañanas, al levantarme, porque así se cargaban las endorfinas, sustancia que generaba el cuerpo y que era muy beneficiosa para el cerebro y el bienestar general. Así que, desde hace muchísimos años, al levantarme dos vasos de agua o de manzanilla y ¡a andar!
El cuerpo lo que quiere es cama y más cama, descanso, y que no lo ajetreen con gabelas, ni historias de muy difícil demostración científica. «Cuerpo mío: 'comío' y 'bebío', lo mejor es 'tendío'», decían los antiguos. Y después pasaba lo que pasaba, que el tío, después de hartarse de comer en exceso, se echaba en el colchón de lana mullida, le daba un soponcio y se quedaba más tieso que la mojama.
Ahora cada día se ve a más gente andar con el móvil, pero no para escuchar canciones, ni ver noticias de esas espantosas, sino para medir los pasos que dan con un programa, que no solamente nos dice lo que hemos andado, las calorías que hemos consumido, la velocidad que hemos llevado, por dónde hemos ido, sino que el muy puñetero, cuando bajan las fuerzas y estamos de a punto de pedir árnica, nos avisa para que no perdamos ritmo y lleguemos a la meta como un corredor de maratón.
Y yo, que no me subo mucho al carro de la tecnología puntera ni llevo en los bolsillos el móvil encendido, por lo que pueda ocurrir, no sea que estalle, me he comprado en una tienda de esas de los chinos, un aparatito que me mide los pasos. Cada paso y taconazo que doy mueve la bolita que tiene en el interior y marca un punto. Al final del día puedo ver los pasos que he dado, y si quiero saber los kilómetros recorridos, no hago nada más que coger papel y lápiz, que no calculadora, y hacer una multiplicación.
¡Tiempo de rebajas!
