Esta vez, la dana se quedó lejos

En poco tiempo pasamos dos danas en Murcia, en 2019 y 2024, con daños importantes y mucha agua. En 2019, fue una noche terrible esperando ... la muerte en casa entre ruido de truenos, relámpagos y agua que caía como en el diluvio universal, amenazando con hacer caer el techo de la vivienda sobre nosotros. Yo mismo perdí el coche en cada una de ellas; también mis libros, fotografías y muchos recuerdos que guardaba en cajas de estanterías del garaje a 2 m de altura, nivel al que llegó el agua en ambas ocasiones y que señalé en la pared para las futuras generaciones.

Guardaba la esperanza, cuando la tormenta cesó, de poder ver el garaje seco, sin agua, y que el coche, abierta la puerta, saldría por su propio pie hacia calle. Pero no fue así y la puerta no había impedido su entrada. El agua, fina como hilos, se coló por la reja del desagüe del tejado y, junto con el agua de la calle y la de la capa freática, se aunaron para llenarlo todo en un momento.

Toda la noche llamé al 065 para que nos llevaran de allí a un lugar seguro, pero la respuesta siempre fue la misma: 'Hay gente en peor situación que ustedes', no se muevan hasta que podamos llegar.

Mi corazón palpitaba del miedo y yo no quería oír hablar de lo que podía venir que se comentaba, que, si una presa se podía romper, que la rambla del Albujón se iba a desbordar. ¡No sé! Miles de cosas que amenazaban con llevarse la casa al garete por la fuerza del agua que bajaba por la calle camino del mar.

Al día siguiente, la puerta de la cochera no funcionaba ni se podía abrir manualmente y hubo que esperar un tiempo hasta que el motor la subiera, y pude ver el coche coronado de libros, espuertas de goma, bombonas de butano..., como si estuviera decorado para una fiesta.

El agua del garaje empezó a bajar por sí mismo los días siguientes, chupándola el mar, hasta que se quedó una capa de unos 20 cm en el suelo, donde la bomba ya no podía hacer nada, y hubo que emplearse a fondo para sacar aquel barro hasta la calle con el carrillo, la pala, el azadón y la ayuda de voluntarios que vinieron a echar un gran mano.

Desde aquel día, cuando veo nubes en el cielo u oigo un trueno, no quepo dentro de mis entretelas, y pienso que vamos a tener otro episodio tremendo como aquellos. No quiero vivir en un bajo y miro y requetemiro a ver si puedo salir de aquí hacia las alturas, donde vea pasar el agua bajo mis pies y yo le haga la pirula. Esta vez nos hemos escapado, pero, como están las cosas, si no se hacen actuaciones para embridar esas aguas, puede ser que alguna vez nuestro destino sea el Mar Menor, si Dios no lo remedia.