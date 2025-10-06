Talas en Murcia

Me causa verdadera pena la facilidad con la que se cortan los árboles, aquí en Murcia, tan faltos que estamos de ellos, sin que la ... autoridad competente le preste mucha atención a ese cuasi arboricidio. Y voy a unos cuantos ejemplos. Al principio de la avenida de Loreto había un pino grandioso, carrasco, gigantesco, en cuyas ramas descansaban las aves cuando las fuerzas se les agotaban, con una gran copa, y que daba sombra a la casa, una alegría para el verano, cuyo tronco no lo podían abrazar varios hombres. Un día, los dueños, de allende del norte, por lo que sea, llamaron a los taladores, que, con grúas, y motosierras, lo quitaron de la circulación, dejando un poco de tocón para mesa donde poner lo que salía de la barbacoa encendida con los restos de las ramas. Yo protesté, pero mi protesta, por poco me causa un disgusto.

En La Ribera, allí hay una casa antigua, que llamaba la atención por sus grandes árboles, que, para su desgracia, era donde hacían los nidos las cotorras argentinas, muy ruidosas. Fueron talados todos sin piedad, y, ahora, algunos, empiezan a rebrotar, hasta que se den cuenta y le den 'matarile' definitivamente. Pobre naranjo, grande frondoso, que daba buenas cosechas de naranjas dulces como la miel, pero que ya empezaba a levantar el suelo, y eso, es un crimen de lesa humanidad. Lo cortaron casi hasta el suelo, y el pobre, cuyos gritos se sintieron en toda la zona, ahora, empieza a revivir, hasta que le den el finiquito'. Y, en el lugar que hoy ocupa el tanque de las tormentas, en la calle Onésimo Redondo, que ahora le han cambiado el nombre por el de un teniente coronel, se cargaron un montón de árboles, cuando ese tanque se podría haber hecho más adelante en esos solares que están yermos y sólo producen polvo que se extiende por las casas vecinas. Cuando voy a Murcia, al bajar el Puerto de la Cadena, todo es desolación y miseria: los pinos, se han secado, y no solo por ahí, sino por otros sitios, a causa dicen de una enfermedad, cuando lo que nos sobran aquí, son pesticidas que matan todo tipo de bichos y nos faltan árboles. Es que no hay voluntad de preservar los árboles que son la fuente de la vida. Bajando para la playa, un constructor compró un solar y está haciendo pisos del tipo palomar. Lo primero que hizo fue aplanar el terreno cortando las palmeras y los árboles que allí había, no quedando ni uno. Ahora empiezan a surgir las casas, que dan dinero, pero los árboles les estorbaban y fueron a dar con sus 'huesos' en el basurero. Y para terminar cuento lo que llevo observando hace un tiempo en el paseo de Colón, en su mitad, ahí en la acera había tres árboles orquídea de preciosas flores, muy raros, escasos. Primero, desapareció uno de ellos. Después, un día se secó por falta de agua, otro, y, ahora, el que queda, va por el mismo camino si no se remedia.