La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Talas en Murcia

CAYETANO PELÁEZ DEL ROSAL

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:29

Me causa verdadera pena la facilidad con la que se cortan los árboles, aquí en Murcia, tan faltos que estamos de ellos, sin que la ... autoridad competente le preste mucha atención a ese cuasi arboricidio. Y voy a unos cuantos ejemplos. Al principio de la avenida de Loreto había un pino grandioso, carrasco, gigantesco, en cuyas ramas descansaban las aves cuando las fuerzas se les agotaban, con una gran copa, y que daba sombra a la casa, una alegría para el verano, cuyo tronco no lo podían abrazar varios hombres. Un día, los dueños, de allende del norte, por lo que sea, llamaron a los taladores, que, con grúas, y motosierras, lo quitaron de la circulación, dejando un poco de tocón para mesa donde poner lo que salía de la barbacoa encendida con los restos de las ramas. Yo protesté, pero mi protesta, por poco me causa un disgusto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día de la Hispanidad: ¿el festivo se pasa al lunes 13 de octubre en la Región de Murcia?
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 Un hombre resulta herido en un aparatoso accidente en Molina de Segura
  4. 4 Fermín Aldeguer hace historia en Indonesia: segundo piloto más joven en ganar en MotoGP y primer murciano que lo consigue
  5. 5

    Un safari pleistoceno por la sierra de Quibas
  6. 6

    El Ministerio inicia el traslado a la Región de Murcia de los 11 primeros menores de Canarias y Ceuta
  7. 7

    Del bancal de su abuelo en Murcia a los huertos de la NASA para conquistar Marte
  8. 8 Medio centenar de personas piden «justicia para Margaret» en el camping de El Portús
  9. 9

    El salario mínimo registra en la Región de Murcia la segunda mayor subida del país por el campo
  10. 10

    El hallazgo de un muro augura el afloramiento de gradas en el sector occidental del Anfiteatro de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Talas en Murcia