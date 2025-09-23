¡Ay con el tabaco!

Mientras estoy esperando a que me atiendan en el estanco y buscan los sellos que necesito para franquear un paquete con un libro de regalo ... que va a Córdoba –3,10 euros es su valor, porque no llega a 500 gramos–, me entretengo en mirar hacia la estantería del fondo donde se exhiben los paquetes de tabaco en filas ordenadas con su precio de venta al público, cada vez más altos, porque el Gobierno quiere acabar él, aunque la mejor forma es prohibirlo de una vez como hicieron los americanos con el alcohol durante la ley seca.

Claro que esto sería el fin del mundo porque habría tanta gente con el mono, que sería imposible tratarlos a todos. Pero podrían habilitar para los casos más graves la dispensa bajo receta de un paquete de vez en cuando, e ir reduciendo hasta que se quitaran. Pero esto es imposible por el momento. Cuando me siento por la tarde a tomarme un refresco en un bar, miro que no haya ningún fumador, lo que es casi imposible. En cuanto te ubicas, sacan el paquetito, cogen un cigarrillo, y dale que te pego, uno detrás de otro sin parar. Y para colmo, el aire de Levante te trae la humareda que te asfixia.

A ver si tengo la suerte de poder ver a la Princesa Leonor, que cursa estudios en la AGA, y pienso que más de un día, cansada de los estudios, seguro que sale con sus compañeros a dar una vueltecita a tomarse algo. No creo que tenga esa suerte de saludarla, porque me imagino que cuando vean que me acerco a ella, seguro que los guardaespaldas me van a impedir el paso salvo que ella diga: «¡dejad que se acerque a mí!». Y así, con esa licencia, la vemos, la saludamos y le deseamos suerte en esta etapa que ahora comienza. Conocí a su abuelo, a su padre y ahora me gustaría conocerla a ella. Pero creo que pido mucho.

Ya me han dado los sellos que necesitaba para el paquete con el libro, y cuando salgo a la calle, pienso lo poco que favorece este Gobierno la cultura, y en particular al libro, que le ponen cargas casi insoportables para su circulación, IVA, portes, cuando el libro debería circular gratis por Correos sin pagar portes y llegar a su destino. Ya tiene muchos impuestos el libro y los gastos de edición son muy caros. Editar un libro en España está reservado a los ricos y poderosos. Es asunto muy doloroso.

Salgo a la calle, le quito el candado a la 'burra,' porque si no, va a parar a otras manos, y pedaleando recuerdo lo que he visto en el estanco impreso en los paquetes de tabaco: «Fumar, mata», «el tabaco reduce la fertilidad», «el tabaco provoca abortos», «el tabaco produce cáncer de pulmón», «cáncer de garganta», «de hígado», y muchas cosas más que ponen los pelos de punta.

No falta la clientela al estanco, que en ello tienen su negocio. No es un paquete lo que compran algunos para matar el gusanillo, es que se llevan un cartón entero, por si escasea. En la calle, un hombre grande, grueso, se fuma un puro. El humo que suelta al exhalar es similar al que produce una locomotora de las de antes, las de carbón, que asfixia y tapa lo que a la vista se ve. ¡Más madera!