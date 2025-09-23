La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

¡Ay con el tabaco!

CAYETANO PELÁEZ DEL ROSAL

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:25

Mientras estoy esperando a que me atiendan en el estanco y buscan los sellos que necesito para franquear un paquete con un libro de regalo ... que va a Córdoba –3,10 euros es su valor, porque no llega a 500 gramos–, me entretengo en mirar hacia la estantería del fondo donde se exhiben los paquetes de tabaco en filas ordenadas con su precio de venta al público, cada vez más altos, porque el Gobierno quiere acabar él, aunque la mejor forma es prohibirlo de una vez como hicieron los americanos con el alcohol durante la ley seca.

