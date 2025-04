Paquita y la Semana Santa de dolor

Compartir

Lleva tres meses sufriendo, sumida en el dolor. Ya no sabe qué hacer para calmarlo. Todo lo que toma lo echa de continuo, y su ... abdomen lo tiene hinchado por un líquido que no saben de dónde viene. Una ecografía le manda su doctor. No se ve nada del mal que tiene. Los flatoriles y los duspatalines no pueden doblegar al cuerpo a volverse normal. Ingresa en el hospital y le hacen de continuo un análisis de sangre, un TAC y hasta una colonoscopia, fallida, porque el colon enervado impide que la sonda pase al otro lado.

Los doctores sospechan lo que tiene para verlo 'in situ' para atacar el mal de raíz. Hay prisa por operar para evitar daños mayores. Cortar un trozo de colon, extirpar lo dañado y coser es la solución, y ver cómo evoluciona. En la calle, Jesús es azotado por un sayón sanguinario. Brota la sangre por su piel. También ella, Paquita, sangra que es cortada por las manos de un cirujano hábil y humano. La calle es un clamor de vivas. En un balcón cercano, una saeta, llena de dolor la calle, y en el hospital, y fuera, amigos y familiares rezamos para que Paquita se cure. Suenan los tambores. Huele a incienso y a clavel. Desde una ventana, la enferma, tras una cortina, pide al Nazareno su curación. Jesús, sonríe. Mañana estará buena.

