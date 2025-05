El Papa y los pobres

Compartir

A quien ha sido llamado a pastorear la Iglesia en estos tiempos, no importa de dónde vengas, ni cuántos años tengas. Lo que importa es ... que tengas el alma joven, la mente despierta y el corazón abierto. No venimos a pedirte perfección, sino verdad. No te exigimos poder, sino humildad. No anhelamos un gobernante, sino un hermano mayor que camine con nosotros. El mundo está herido, dividido, cansado. Hay guerras que matan, mentiras que ciegan, injusticias que ahogan. Queremos un Papa que lo entienda, que no viva en torres de mármol ni entre palabras vacías. Necesitamos un hombre que conozca este mundo real, que no le tema al dolor ni a la miseria. Que hable con firmeza cuando otros callan. Que se enfrente a quienes siembran la guerra y proteja a los que la sufren. Queremos un Papa que abrace a los pobres, a los marginados, a los que nadie ve. Que no se limite a defenderlos desde lejos, sino que esté con ellos. Que escuche antes de hablar, que sufra con los que sufren y que consuele no con teorías, sino con presencia viva.

Esperamos también que mires hacia dentro de la Iglesia. Que limpies lo que duele, que renueves lo que está viejo, que sanes lo que sangra. Que abras las puertas y dejes entrar a todos. Que no temas reformar, que no temas cambiar lo que ya no da vida. Que nos devuelvas la confianza no con promesas, sino con ejemplo. Sobre todo, esperamos que vivas los Mandamientos de Dios con radical sencillez: amando sin condiciones, sirviendo sin descanso, caminando con fe. Que tu vida sea luz. Que tu voz sea clara. Que tu presencia nos despierte el deseo de volver, de creer, de confiar. No te pedimos que seas un héroe. Sólo que seas verdadero. Y si lo eres, muchos volverán a la Iglesia. Y no porque tú los llames, sino porque verán en ti algo de Dios. Con esperanza y fe.

