'Misa' no veranea en La Mareta

'Misa' es una gatita callejera que va de aquí para allá buscando el condumio que necesita y un sitio donde echarse un rato para ... descansar, sin que la molesten los perros. Hoy está aquí y mañana está allá, emperchándose con quien le gusta. Y como no es racista, y un poco loqueras, hace migas con todos los gatos con los que se encuentra, y luego pasa lo que pasa.

Y como es cariñosa, no le faltan amigos con los que pasa el rato, porque se tira al suelo, levanta la cola, yergue la cabeza y goza con que le pasen la mano por el lomo.

Lleva unos días en mi casa pasando unas vacaciones a lo pobre. Está cansada. Acaba de parir, y creas que no eso agota, así que está aquí comiendo, descansando y bebiendo hasta que se recupere.

Pero es algo delicada y no come de todo lo que les dan a los gatos, porque el pienso, eso como que lo tiene ya olvidado. A ella no le gustan las cosas exquisitas, como a los políticos que comen del presupuesto y llenan los frigoríficos del avión con 'delicatessen' tipo jamón de pata negra, Moët Chandon, vinos de las mejores marcas y carnes tiernas preparadas por el mejor chef.

Ella se siente satisfecha con unas ruedas de mortadela común de barra, algo de salchichón partido a trocitos y le chiflan el choricillo y la morcilla cocida que viene en las latas de potaje preparado del supermercado.

Y en cuanto salgo por las mañanas a ver la salida del sol, excelente en estos parajes, se acerca a mí, me da un par de rozones en los pantalones y con un ligero maullido me está avisando que le toca lo suyo.

Y solícito acudo al frigorífico, y en un platito le traigo su desayuno, que come rápido y a gusto. Y como se ve que esta noche ha estado pingoneando, corriendo por tejados y patios de las casas vecinas a la caza de cucarachas y salamanquesas, y a lo que surja que no come, pero que deja KO en el suelo, abro la cochera, en el subterráneo, y echada sobre las losas fresquitas bebe agua limpia, da un repaso de bichos al recinto, como pago por mis cuidados, y se echa en el suelo a descansar de tanto trasiego.

Tanto ella como yo andamos con el pecho descubierto por la calle a lo que nos salga, que puede ser algo malo, imprevisible y no tenemos la protección de medio cuerpo de la Guardia Civil que alejen a los manifestantes de nuestra casa para poder dormir a pata suelta.