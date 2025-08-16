La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

En memoria de Mariano Pérez Albaladejo

CAYETANO PELÁEZ DEL ROSAL

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:12

El 8 de agosto, en San Javier, entregó su alma a Dios, dejando a su familia y amigos, nuestro querido amigo Mariano Pérez Albaladejo, con ... 89 años. Hombre entrañable, amable, dadivoso y querido por todos, su vida estuvo marcada por la pasión, la amistad y el compromiso con su pueblo. Fue pregonero de las Fiestas de San Javier en 2023 y su voz, cargada de entusiasmo, emotividad y cariño, quedará en la memoria de quienes le escucharon. Amante del deporte tradicional, practicó con ilusión y destreza los bolos cartageneros, incluso en sus últimos años.

