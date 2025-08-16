En memoria de Mariano Pérez Albaladejo

El 8 de agosto, en San Javier, entregó su alma a Dios, dejando a su familia y amigos, nuestro querido amigo Mariano Pérez Albaladejo, con ... 89 años. Hombre entrañable, amable, dadivoso y querido por todos, su vida estuvo marcada por la pasión, la amistad y el compromiso con su pueblo. Fue pregonero de las Fiestas de San Javier en 2023 y su voz, cargada de entusiasmo, emotividad y cariño, quedará en la memoria de quienes le escucharon. Amante del deporte tradicional, practicó con ilusión y destreza los bolos cartageneros, incluso en sus últimos años.

Apasionado radioaficionado, EA5EQV, su voz cruzó fronteras y mares por medio de antenas, emisoras y cables, estableciendo contactos con personas de todo el mundo y dejando siempre una huella amistosa. También fue marinero durante un tiempo, llegando a conocer los vientos marinos, sufriendo y aguantando los embates de las olas contra el barco en que navegaba, teniendo la bonita experiencia de presenciar el rodaje de películas protagonizadas por Liz Taylor y Richard Burton.

Melómano incansable, Mariano disfrutaba recopilando la música de su tiempo. La guardaba con esmero en casetes, discos, CD y, en los últimos años, en pequeños pendrives que guardaba como auténticos tesoros. Escuchar a sus artistas favoritos e imitarlos era para él un placer diario que nunca perdió.

Como miembro activo de la peña festera La Paz de San Javier, luchó incansablemente por el resurgir de las carrozas en las fiestas patronales, contribuyendo a mantener viva una tradición muy querida. Su espíritu festero se combinaba con otra gran pasión: la cocina. Sus calderos eran auténticos manjares, celebrados por cuantos tuvieron la suerte de compartirlos.

Mariano fue, sobre todo, un buen amigo. Su alegría, su entrega y su amor por la vida seguirán vivos en el recuerdo de todos los que tuvimos el privilegio de conocerle. He tratado de hacérselo saber a la perrita 'Estrella', la muy deportiva, a la que él le traía balones que le echaba y se los devolvía, y al mirlo de la palmera, cuyo canto tanto le gustaba. Hoy es un día muy triste para su familia y para todos nosotros, sus amigos de la radio, pero, si lo pensamos de otra manera, esta separación no es definitiva, hay que tener la esperanza de que esta separación es momentánea. Nos queda la gran promesa que nos hizo Jesús de reunirnos todos en el paraíso, y es cuestión de tiempo para vernos todos en el Cielo y allí charlaremos no con 'walkie-talkie', ni emisoras, ni antenas, ni dipolos, porque allí esa tecnología no es necesaria.

Allí nuestras voces no necesitarán de amplificadores ni de emisoras para comunicarnos, porque la mejor tecnología y la más perfecta es la del más allá. Descansa en paz, Mariano, gran amigo.