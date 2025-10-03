Los libros salen a las calles de Murcia

Compartir

En estos días, los libros se hacen los protagonistas de la cultura en Murcia. Salen de las librerías, de las editoriales, de los centros de ... distribución, de las cajas que los aprisionan buscando la libertad, y se recogen cuidadosamente en las casetas de ese gran paseo. Se reúnen todos los libros, unos junto a otros, en el expositor de las casetas, sin peleas ni rencores, de cara al público que los mira con deleite para su satisfacción, llenando de colorido la estancia. Y la gente pasa y pasa por la puerta de las casetas admirando lo que se expone en el mostrador, o en los anaqueles, mirando, remirando, teniendo el libro entre sus manos, ojeando sus páginas, leyendo la biografía del autor, rebuscando en el índice, o viendo la sinopsis del autor preferido, o del desconocido del que hablan que promete, y, como premio, para su sorpresa, se ve cara a cara con ese escritor, del que ha leído algo pero que no ha tenido la oportunidad de verlo físicamente, y se para junto a él, lo saluda, recibe una contestación, coge su libro y le pide que se lo dedique en un acto de emoción que no olvidará jamás. El autor se fija en él, le pregunta su nombre y escribe unas líneas que sean del agrado del lector, estampando su firma. El lector conservará ese libro en el mejor sitio de su biblioteca por el valor de esa firma, y más aún por el contenido del libro que compró, y por haber conocido al hombre que forjó ese libro en la paz de su escritorio durante mucho tiempo, a solas con su imaginación.

En cada feria del libro las emociones andan por esa calle volando entre los viandantes, van por el aire de unos a otros, y mucho mejor, dentro de esas páginas que nos trasladan a mundos ignotos que nos ponen en contacto con lo desconocido para nuestra satisfacción. ¿Qué es un libro sino el plasmar dentro de unas hojas de papel un mundo desconocido para nosotros, de las ideas de moda, o de las que ya pasaron, de una realidad que no conocíamos, de un aprendizaje que llega para quedarse, de amores eternos inolvidables, de un mundo nuevo que viene exultante hasta nosotros por casi nada, de la guerra que no debió de existir y de la firma muy deseada de una paz duradera? Pongamos en nuestras casas los libros en lugar preferente, saquémoslos de la prisión en la que se encuentran, pasemos sus páginas tranquilamente leyendo, subrayando lo mejor, reflexionando el contenido, y dejémoslos que se expresen y nos ayuden a crear entre todos un mundo mejor lejos de los enfrentamientos continuos que estamos viendo día a día. Libros, sí; armas, no.

