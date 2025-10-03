La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los libros salen a las calles de Murcia

CAYETANO PELÁEZ DEL ROSAL

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:49

En estos días, los libros se hacen los protagonistas de la cultura en Murcia. Salen de las librerías, de las editoriales, de los centros de ... distribución, de las cajas que los aprisionan buscando la libertad, y se recogen cuidadosamente en las casetas de ese gran paseo. Se reúnen todos los libros, unos junto a otros, en el expositor de las casetas, sin peleas ni rencores, de cara al público que los mira con deleite para su satisfacción, llenando de colorido la estancia. Y la gente pasa y pasa por la puerta de las casetas admirando lo que se expone en el mostrador, o en los anaqueles, mirando, remirando, teniendo el libro entre sus manos, ojeando sus páginas, leyendo la biografía del autor, rebuscando en el índice, o viendo la sinopsis del autor preferido, o del desconocido del que hablan que promete, y, como premio, para su sorpresa, se ve cara a cara con ese escritor, del que ha leído algo pero que no ha tenido la oportunidad de verlo físicamente, y se para junto a él, lo saluda, recibe una contestación, coge su libro y le pide que se lo dedique en un acto de emoción que no olvidará jamás. El autor se fija en él, le pregunta su nombre y escribe unas líneas que sean del agrado del lector, estampando su firma. El lector conservará ese libro en el mejor sitio de su biblioteca por el valor de esa firma, y más aún por el contenido del libro que compró, y por haber conocido al hombre que forjó ese libro en la paz de su escritorio durante mucho tiempo, a solas con su imaginación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  2. 2 Muere un peatón atropellado en Mula
  3. 3

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  4. 4 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  5. 5

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  6. 6 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  7. 7

    El dueño de Los Churrascos se niega a retirarse: «Si no voy al restaurante, qué hago»
  8. 8 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  9. 9 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  10. 10

    El restaurante de Mazarrón referente por sus asados de pescado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los libros salen a las calles de Murcia