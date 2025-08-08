Entro en el estanco a comprar sellos para franquear un libro de los que regalo a la gente para fomentar la lectura, batalla perdida sobre ... todo entre los más jóvenes, porque estos leen menos que un ciego las novelas tradicionales, que no las en Braille. La gente se comunica por medio de las redes sociales y lo de escribir una carta se ha quedado obsoleto. De tanto usar el ordenador va a llegar un momento que la gente olvidará el escribir. La escritura manual se acaba y se impone hacerlo con el ordenador.

No quiero hacer cola en Correos porque en esta época hay mucha gente en la zona y, aunque tengo el derecho a ser atendido de los primeros, como reconoce el establecimiento en un cartel, dada mi edad, no lo hago para evitar problemas con los que hacen cola.

Son tres con diez euros... por enviar cultura. El Gobierno debería declarar el franqueo libre de los libros para ayudar a que la cultura viaje más que la pólvora: menos peajes para las ideas y más para esas cosas que matan el cuerpo y atentan contra el medio ambiente. Pero ya se sabe: el negocio es el negocio. Hay que recaudar. Me parece caro.

El estanquero me enseña sellos con la imagen de don Juan Carlos y de su hijo, don Felipe, y le pregunto si tiene sellos con la efigie del doctor Sánchez. Hay gente en la tienda y el comerciante, solícito y en voz alta, me dice: «Aquí no se habla de política ni de religión». No rechisto. Lleva su razón, la mía es diferente. Pago, me guardo el paquete y, al marcharme, me despide con un rotundo: «¡Adiós!». Y yo, de verdad, sigo sin entender nada. Lo dicho: la religión, prohibida; la hipocresía, de curso legal. Camino a casa pensando que quizás no entendí bien la norma.