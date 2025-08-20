España arde por los cuatro costados

Arde España por los cuatro costados. Arde como la estopa la España reseca por el calor y la falta de lluvias, y lloramos de pena ... y de dolor por los incendios naturales o provocados que la asolan. La furia demoniaca se ha desatado en este verano contra el bosque que nos da la vida, el oxígeno que respiramos, y el bosque tiembla cuando se presenta la tormenta, con sus malditos rayos, que prenden rápidamente en los suelos abandonados y llenos de maleza, y aún más ante el pirómano de turno, un desequilibrado que trata de sacar tajada del incendio de alguna u otra manera, yéndose la mayoría de las veces de rositas por una legislación permisiva.

No hay cortafuegos que detengan las llamas porque los bosques se tejen, por desidia, unos con otros y no hay forma de entrar en ese laberinto. Ni hay los medios necesarios para sofocar el fuego, destinando otras partidas del presupuesto a cosas menos importantes que esta.

Al bosque lo hemos abandonado a su suerte, lo hemos sentenciado de muerte, tan necesario que es para nosotros porque nuestra vida depende de él. Antes, los montes se limpiaban, se hacía carbón con las ramas viejas, se cortaba y quemaba la maleza, se podaban las ramas bajas protegiéndolo, se plantaban especies más resistentes al fuego, pero hoy parece ser que queremos convertirlo todo en una selva, volver a revertir a España a su estado anterior cuando una ardilla la cruzaba de norte a sur sin bajarse de las ramas.

Es una pena lo que ocurre, mientras algunos gobernantes se dan chapuzones en la piscina del complejo estatal que pagamos todos, al que no tienen derecho, y no se dedican con premura a estar al pie del cañón cuando salta la primera chispa, y no cuando ya el suelo parece un paisaje del Averno más negro.

Cada ayuntamiento debería tener su plan de tratamiento del bosque para su defensa en caso de incendio, sus voluntarios para la defensa del bosque debidamente preparados, y actuar con premura a las primeras de cambio. Hay mucho Nerón suelto por ahí pegando fuego a los árboles, por lo que sea, como motivos laborales de falta de trabajo, rencillas entre vecinos, recalificación de terrenos tras las llamas o para escribir después ante la magnificencia de los hechos un poema para quedar bien entre los amigos. Mal poeta, criminal vegetal que se inspira en el fuego de la destrucción de las llamas salvajes sin control a merced de un Eolo malévolo y colaborativo.

Cada población debe ponerse en pie y lanzarse a contener el fuego con su equipo de emergencia formado por toda la población hábil, más los bomberos y técnicos necesarios, para que, en cuanto salte la primera chispa, dar la voz de alarma, tocar las campanas a rebato llamando a la población a coger los cubos y las palas y enviar mensajes de WhatsApp a los teléfonos, o señales de alerta, y manos a la obra todos, obligatoriamente, para apagarlo.