Descansa en paz, pobre gatito

Tuve un amigo años atrás que, a mitad de su jornada de trabajo, buscaba siempre con ansias el periódico del día. Y una vez que ... lo encontraba, lo solía abrir por la sección de las esquelas de los fallecidos.

Las leía con cautela, como si de familiares suyos se tratara. Incluso, echaba alguna lagrimita por alguno de ellos. «Esta es la única verdad que dicen los periódicos; no lo olvides», me solía decir.

Otro amigo, químico y farmacéutico, solo confiaba en dos productos que comercializaba en su farmacia: la aspirina y el bicarbonato. Lo demás, decía, era pura engañifa. Vendía medicamentos, pero sin creer en ellos.

A este, el boticario, le gustaba pasear por las calles y buscar los anuncios que la gente pegaba en las paredes, hacerles una foto y coleccionarlos con miras a hacer un libro y venderlo, o ponerlo en manos de un buen hacedor de encuestas sociológicas, como José Félix Tezanos –presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)–, para que sacara conclusiones sobre los gustos de los españoles en los carteles pegados en las paredes.

Iba paseando por las calles buscando lo raro, lo extraño, lo inaudito, el farmacéutico-químico con el que no se podía comer porque a cada bocado te decía la química o la mierda que le echaban las cárnicas al producto que estábamos saboreando y se acababa la comida de un plumazo.

Lo que hubiese disfrutado hoy el farmacéutico viniendo conmigo a ver carteles, una vez que el pueblo se ha quedado solo después de la magnífica exhibición aérea en la que se despedía la Patrulla Águila para siempre. ¡Una pena! ¡No me gustan ni Pilatos, ni Barrabás, ni Anás, ni Caifás, ni toda esta patulea que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Me encantaban nuestros 'águilas', con su vetustez, su ruido y con las acrobacias que conseguían con ellos sus pilotos. No merecen el retiro.

En una pared de una tienda de prensa había una foto de un gato con una cruz en su parte superior, con un texto explicativo bastante curioso e inusual, que no era ni sobre Pedro Sánchez diciendo adiós a los españoles, ni sobre la aparición de marcianos encontrados en Marte con el telescopio ese tan famoso, o sobre que los judíos y musulmanes firmaban la paz para siempre. Este cartel era algo diferente: una esquela dedicada a un gato que vivía feliz paseando por el patio de la comunidad... hasta que apareció un perro gigante, un aciago día.

«Un gato que murió de tristeza y de miedo por la falta de empatía de sus vecinas más cercanas. Un monstruo negro y gigante, corriendo por un patio comunitario que antes era seguro para todos y que ahora ya no lo es. El gatito perdió su libertad desde ese instante, y enfermó de tristeza. Nunca te olvidaremos, hermoso gato, los que sí te queríamos», exponía el cartel. Y añadía: «Los perros tienen parques especiales para ir sueltos. Este pequeño gato solo tenía un pequeño patio para ser feliz. Y se lo quitaron».

Descansa en paz.