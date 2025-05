Charla con los gorriones

Están los gorriones contentos, ¡claro!; si no les falta ni el pan ni el agua para su alimento. Y se ha corrido la voz por ... ahí de que aquí tienen agua y comida y no tienen que exponerse yendo a buscarla por ahí, porque siempre hay un gato al acecho o la rueda de un coche para pisarlos.

Y es mi patio una fiesta con tanto canto, y tanta ida y venida al viejo limonero desde el tejado para llevarse en el pico su ración de comida. Y cuando les falta el alimento, me llaman piando, montando en el patio un salón de conciertos monumental al que acuden otros pajarillos para ver qué es lo que se cuece en ese trocito losado de terreno. Y hasta las tórtolas turcas, que habitan en el parque donde han criado, y las palomas gruesas como pavos también se acercan para ver si pillan algo que llevarse a la boca. El mirlo también viene a ver qué es lo que trinca.

Y un servidor de ustedes no da abasto trayendo y llevando comida para ponérsela en el comedero. Y no es solo pan lo que comen estas avecillas, sino que se echan al gaznate semillas de trigo, trocitos de avellana, avena, harina y hasta se ponen la mar de contentos cuando desde su otero me ven llegar con las hojitas de lechuga de los cogollos criados en las tierras cercanas y regadas con el agua que viene del Trasvase. Todos gritan al unísono: «Sánchez, el Trasvase, no se corta. El agua es de todos. ¡Con el agua no se juega!».

Al caer la tarde, cuando el sol pierde fuerza y se retira a sus cuarteles de invierno, aprovecho, como san Francisco, para hablar un poco con ellos. Y me subo en un altillo hecho con trozos de madera que la gente tira al contenedor, y cuando sé que todos los pajarillos, ya aquejados por el sueño y llena la barriga, me ven y me escuchan, les suelto la perorata que ya de tanto repetirla me sé de memoria.

Y les cuento que hace unos días han nombrado un Papa nuevo, y que se murió el otro, Francisco, al que han hecho un gran funeral y que ha querido que lo entierren en Santa Marta, cerca del Vaticano, y no en las grutas de San Pedro. Que el funeral del Papa Francisco ha sido una explosión de gente que lo han lamentado, pero que la vida sigue y ahora este nuevo Papa, que tiene orígenes españoles, americanos, franceses y que habla cinco idiomas, es el que toca. Que ha llegado al cargo muy trabajador, pero como es joven, va a dar mucho que decir y sembrará en las almas de los cristianos su mensaje de salvación. Por lo pronto, ya ha dicho que cesen las guerras, que es bastante.

Vamos a ver si los prebostes del mundo, los que convocan las guerras, y luego ellos se quitan de en medio, le hacen caso y firman la paz en todos los lugares de la Tierra y empieza una era de paz, donde las personas vivan felices sin miedo a las nucleares, los drones, y los misiles.

Llega la noche y parece que viene con tormenta, y es hora de buscar una rama en un árbol donde cobijarse. Mañana, de buena mañana, los pajarillos me llamarán con sus trinos para que les traiga comida abundante y rica. Y yo, solícito a sus peticiones, llenaré los comederos de grano y les pondré el agua fresca que cayó del cielo y vino a refugiarse corriendo por los canales en el viejo aljibe.