Calor tengo y no lo vendo

Es mi patio el foso de una orquesta para los pajarillos, los que vienen a comer y a beber, porque aquí lo encuentran seguro, cantando ... a sus anchas, tranquilos y contentos, componiendo una hermosa sinfonía a los árboles del recinto por prestarse a su defensa y refugio en caso de alarma, y por agradecimiento al que se ocupa de ellos, proveyéndoles del condumio diario.

El mirlo negro con su pico pardo, situado en el remate de la palmera, aprovecha para entonar un canto fúnebre a las cuasi decapitadas –las que han 'esquilmado' de casi todas sus ramas– y que han dejado estériles al cortarles su preciado fruto. Sólo les ha faltado untarlas de grasa para impedir que la ardilla suba, a no sé qué cosa hacer o buscar, porque ya no tienen nada.

Y los gorrioncillos, hasta los más novatos, prueban a aletear desde el limonero cuesta abajo, internándose en el silo del trigo y el pan, para proveerse de su porción de condumio; tan solo atentos a esos dos gatos peleones –en gresca casi continua–, que tienen de los nervios al vecindario, y que no tienen recato en corretear por el recinto, uno detrás del otro, a lo que salga.

Portarse bien y no forméis tanto ruido que hay para todos. Hoy os toca pienso de señores, ¡salmón!, vosotros que lleváis mucho tiempo apuntados al pollo. ¡A ver si lo coméis y no me lo dejáis tirado por el suelo que me ha costado un riñón! El 'taco' se me ha fosilizado, y cuando lo abro para pagar, las cajeras ponen cara de asombro al ver que está más vacío que el cocido que preparaba el ama del Dómine Cabra, con tan solo un garbanzo para todos los pupilos.

Es bueno cambiar la dieta de vez en cuando, como mandan los veterinarios. Tanto pollo os debe de aburrir con el mismo menú, aunque dicen que a un preso lo condenaron a comer treinta años jamón y quería firmar por otros tantos. Hay que comer de lo que se ponga en la mesa. ¡Sed buenos y no exijáis!

Hace calor y avisan los que aciertan y se equivocan también, a veces, de que la cosa este verano pinta mal, porque nos vamos a pasar de los grados asignados en el baremo recomendado mundial, y el termómetro se duele del escozor que corre hacia arriba por su piel, al salirse de madre el mercurio. Esperemos que no rompa la caja de fuerza que lo embrida y suba hasta los cerros de Úbeda, y haya que proveerse de otro.

La cosa no está para dispendios porque dicen que pintan bastos en el futuro y que no hay para tanto como hay que repartir. De momento, yo me ocupo de estos pajarillos, que han encontrado aquí un sustento, mientras pueda.