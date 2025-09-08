El bidón de agua

La gente lo tira casi todo, y no es difícil encontrar cosas aceptables en los contenedores. No me dedico a eso, pero sí hay otras ... personas que se dedican a la búsqueda de cosas que les puedan dar algún dinero para seguir tirando. No hay nada más que parar cerca de uno de ellos, y en poco tiempo van pasando personas que hurgan en su interior a la búsqueda de objetos que los puedan vender y sacarle algún provecho. Su medio de manejarse por las calles es la bicicleta con un portamaletas, en el que guardan lo recogido; o en coche, al que le caben muchos más objetos. Y se dedican las criaturas día tras día a pasar por todos los contenedores que conocen, abriendo la tapa y mirando en su interior. Si hay algo que valga la pena, lo sacan con las manos o con un hierro provisto de un gancho y se lo llevan tan contentos.

A veces, se ven estos auténticos recicladores con sus bicicletas abarrotadas de cosas, que no sé yo cómo pueden cargar con tanto peso, si no es por la necesidad de salir adelante en la vida.

En los sitios espaciosos veo en ocasiones a alguna de estas personas dándole golpes a una vieja nevera o a un televisor para sacarle lo que tenga de valor, que luego venden en el chatarrero. Se trata del cable que llevan. El aluminio se paga bien y en los televisores el cobre es muy apreciado, pero no desdeñan los muebles, libros, colchones y mobiliario, que si no pueden transportar, llaman a un colega suyo que viene con el coche y lo meten dentro. Si no fuera por estas personas, la ciudad se llenaba de trastos por todos los sitios, y tendríamos que saltar por la basura.

Una vez tuve que ayudar a un hombre que se había metido en un contenedor de la ropa buscando algo de lo que había allí y se quedó atrapado y no podía salir. Y no sé dónde leí que uno de ellos se había asfixiado dentro de un contenedor, atrapado.

Meterse en un contenedor, dentro, para sacar comida que los grandes supermercados tiran por caducidad es otra cosa. He visto más de una vez una persona dentro y otras fuera recogiendo lo que sacaba. Lo del bidón es otra cosa. Un viejo bidón de plástico tirado en un contenedor de obra me sirve para sacar agua del aljibe que se llena con la lluvia. Después, con una manguerita, riego las plantas, pero llevo unos días que no sé lo que ocurre porque lleno el bidón y a la mañana siguiente me lo encuentro más vacío que la cartilla del banco después de pagar el IVA, el TAE, la renta, las retenciones y lo que ellos quieran.

Y es que por el efecto de los vasos comunicantes, el agua que trae la manguera del aljibe, que está dentro del bidón, al cesar su función, se lleva como una ladrona el agua del bidón, porque el aljibe está mucho más bajo. Asunto resuelto.