No me deis en el lomo que me enfado

Vaya días que estamos pasando, sudando la gota gorda con ese moreno enrabiado que nos manda sus rayos caloríficos casi verticales sobre nuestra cabeza, el ... ambiente, las casas y la tierra, agotándolo todo. Tengo las plantas lanzando un SOS en petición de ayuda. Necesitan agua para sobrevivir, pero ya el aljibe agotó su contenido y le tengo más miedo al recibo del agua que al tío de la varilla que llama al trabajo a los ociosos que se duermen en la faena.

El cuerpo, ya mayor, no soporta este calor que nos manda el puro ambiente, sin que nosotros lo hayamos pedido y que nos sobra por odioso. No hay forma de alejarlo de nosotros. Y no hay ducha que nos rebaje la calorina que embarga este cuerpo, ya que al agua viene tan caliente por la red, que no hace falta poner en marcha el termo, para calentarla, y una vez posada el agua sobre la piel marchita, vuelve a su antigua temperatura.

Y el termómetro, más contento que un marrano en un charco por ser de utilidad. Contento, porque lo miramos a cada momento, viéndose acompañado después de largo tiempo de soledad, y así no va a causar baja por depresión.

Esta tarde parece que el viento de Levante se va a portar bien y nos va a dar un respiro alegrándonos la vida. Veo cómo la bandera colgada sobre el mástil se mueve, y lo aprovecha para enfriarse, y quitarse algo de calor que, de seguir así, va a ser convertida en jirones saltando por los aires. Abro las ventanas, que chirrían como el freno de un coche que se quedó sin zapata, quito el aire acondicionado, pero lo que entra por las ventanas no es alegría para mi caliente cuerpo, es fuego que me enerva.

Este calor me está volviendo loco, creo que me está dando una depresión. No lo soporto. Me encasquillo al hablar, me cae el sudor por el pelo detrás de las orejas, como si estuviera haciendo mezcla con la vieja hormigonera a pleno sol, y de tanto beber agua, para evitar el temido golpe de calor, cuando venga la factura, no va a entrar por el buzón de puro engorde.

Porque ese aire que echa el aparato, además que produce un zumbido continuo en los oídos, el aire que echa sobre nuestro débil y azotado cuerpo no es bueno, y temo que a base de darle utilidad, los virus del resfriado se presenten aquí y hagan leña del árbol viejo y no se vayan en todo el verano. No hay nada peor que un catarro de verano que no se quita ni con lejía.

Todo el día hemos tenido el aire acondicionado puesto, bajándole las ínfulas a esta casa en la que vivimos y en la que no podemos averiguar por dónde entra el calor que la pone al rojo vivo, y no nos deja vivir. Y hemos seguido los pasos al viento, ayudante acérrimo del calor que lo transporta con agrado sobre su lomo para ver si éste nos daba alguna pista. Un calor que se cuela con el aire por donde le viene en gana y que nos pone a caldo.

Quizás el error venga de que los que construyeron el tejado colocaran las tejas de color oscuro, calentonas de por sí, más bonitas, pero que se calientan mucho más que cuando a un pueblo le dan en el lomo continuadamente y lo quieren hacer entrar por donde él no quiere.