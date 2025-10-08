Compartir

Se nos olvida un desastre cuando ocurre el siguiente. Un incendio distrae la atención de una dana y a esta le pasa con la erupción ... de un volcán. Cuando ocurre un desastre todos nos estremecemos y nos prometemos hacer todo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Se habla de las ayudas que hay que conceder cuando ocurre y, sobre todo, se habla de todo aquello que hay que evitar para que no vuelva a ocurrir o para que, si ocurriera, los daños fueran menores. Pero la llegada del siguiente desastre nos hace olvidar las medidas preventivas que los ciudadanos debemos adoptar, aquellas que son fáciles de ejecutar o controlar su cumplimiento por nuestras administraciones. No aparcar en rambla si va a llover, no encender fuego en tiempo de canícula o ventoso...

Y algo que salvaría muchas, muchas vidas, en una zona sísmica como la nuestra, es no poner en las ventanas, balcones y terrazas objetos que puedan desprenderse, como por ejemplo aparatos de aire acondicionado y jardineras, por bonitas y decorativas que nos parezcan. Si levantáis la vista a las alturas en los paseos por las calles de la ciudad, podréis ver la cantidad de riesgos a los que nos exponemos. Sin tener en cuenta, además, que en este caso hay normativas que lo prohíben. ¿A qué esperan nuestras autoridades, tan pendientes de que se cumpla rigurosamente la normativa de ahorro energético en el caso de cierres de terrazas, pero tan laxa en hacer cumplir otras normas que puede salvar vidas?

