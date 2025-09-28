Inutilidad

Me despierto cada mañana oyendo y leyendo las noticias en las diferentes emisoras del espectro informativo nacional. Mi mente, todavía activa, pergeña reflexiones sobre lo ... que escucho y leo. A veces traslado mis reflexiones a la aplicación de notas del teléfono y después, también a veces, se las reenvío al director de este periódico, que, amablemente, las publica en la sección correspondiente. Procuro en mis reflexiones y escritos buscar puntos de encuentro y no herir ni insultar. Mis reflexiones no se refieren únicamente al mundo de la política con mayúsculas, la política de la convivencia ciudadana también es uno de mis principales puntos de interés.

Espero que quien las lea, sepa y crea que otra forma de comunicarse, y fundamentalmente de que nuestros dirigentes hagan política y gobiernen, es posible. No soy la única, claro está. En la sección se publican muchas cartas de lectores que, como yo, intentan llevar las mismas o parecidas ideas a quien corresponda. Ah, claro, quién va a leer una carta al director con tantas cosas interesantes que se publican, se oyen y se ven en los medios de comunicación... ¡y faltaban las redes!

La templanza, la honestidad y la concordia no venden frente al insulto ingenioso y el exabrupto destemplado que llena el universo de la (¿des?)información. El mundo va por otro camino y cada vez me da más miedo lo lejos que estamos de puntos de encuentro.