Imprescindible previsión

Nunca hubiera pensado llegar a tener tanta información sobre la producción de la energía eléctrica que llega a nuestros hogares. Pero algo que ya sabía, ... tras todos los sucesos extraordinarios que han acaecido en los últimos tiempos, es que la previsión, a todos los niveles, es un elemento imprescindible para evitar males mayores.

Por otra parte, con independencia de que más adelante sepamos la causa del reciente apagón general (¡por favor, lo antes posible por si se puede evitar cuanto antes que vuelva a ocurrir!), tampoco en este caso hay que elegir entre papá y mamá. Sabemos que los dos son responsables de procurar el mejor crecimiento de los hijos preparándoles para el futuro. En algunos momentos de su desarrollo necesitan más a la madre y en otros necesitan más al padre, pero ambos deben estar siempre atentos al desarrollo del vástago hasta que vuele solo.

Pues lo mismo ocurre en este caso con el sistema de energía eléctrica de nuestro país, según la opinión de la gran cantidad de expertos que nos han comunicado su sabiduría en estos días. Ambas energías, renovable y no renovable, son necesarias por ahora en mayor o menor medida mientras se implanta y afianza el modelo que queremos, el más eficiente para nuestro país.

Y mientras tanto, este susto debería servirnos para, como ya he comentado, adoptar medidas precautorias alternativas que palíen las consecuencias de lo que pueda ocurrir y no nos dejen otra vez al pairo. Algo así como un kit de supervivencia de todas las administraciones públicas, pero a lo grande.

Terminando esta carta me llega la noticia del robo de los cables de las catenarias que han paralizado trenes con miles de afectados que han permanecido horas en su interior en situación precaria y me confirma la necesidad de prevención. Por supuesto que no es fácil prever cuándo los ladrones van a robar el cable de una catenaria –aunque no vendría nada mal una mayor vigilancia de la redes o de los ladrones habituales, considerando la frecuencia con que estos individuos actúan con bastante impunidad–, pero sí es posible elaborar protocolos para avisar inmediatamente a las estaciones correspondientes, detener los trenes en zonas accesibles y tener preparados métodos de evacuación rápidos y suministros de primera necesidad para los viajeros.