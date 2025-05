Espacios irrenunciables

Compartir

Todo lo que suponga agilizar los procesos y dar facilidades para que se puedan construir más viviendas, y a precios asequibles, en nuestra Región de ... Murcia me parece de perlas. Pero no a costa de cualquier cosa. Me parece que la solución que la Comunidad Autónoma ve viable, sobre la autorización de la construcción de casas en espacios que la planificación urbanística de los respectivos ayuntamientos reserva a equipamientos deportivos, culturales y sociales, no es una idea adecuada.

No podemos hacer una ciudad en contra de los ciudadanos. No podemos colmatar las ciudades y eliminar los espacios comunes deportivos, sociales y culturales –¡pobre vapuleada cultura!– por el oportunismo del momento, en vez de gestionar eficientemente para que haya más suelo aprovechable. Y todas estas ideas y propuestas se deben a que seguimos sin tener claro el modelo de ciudad que queremos. Por favor, señores gestores y gobernantes, por el bien de todos, denle a la cosa otra 'pensada', seguro que se les ocurre algo mejor.

