La ciudad y los perros
CARMEN BATRES
Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:24
Personas que tenéis mascotas y las paseáis por la ciudad dejando sin limpiar ni recoger sus meados y sus cagadas, ¡me caéis muy mal! Autoridades ... que permitís que nuestra ciudad parezca y huela como un basurero, ¡también me caéis muy mal! Si limpiarais y recogierais –y vigilarais que así se hiciera–, viviríamos todos en una ciudad mucho más agradable. Y empezaríais a caerme mejor. Ya, ya sé que no os importa... pero ahí lo dejo.
